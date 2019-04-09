Депутат гордумы Екатеринбурга Анастасия Немец сохранила пост в ОНФ
08:27, 09 Апрель 2019
На отчетно-выборной конференции «Народного фронта» свердловский штаб сократился в полтора раза.
Штаб ОНФ провел отчетно-выборную конференцию, площадкой для которого стала галерея «Главный проспект». Вчера, 8 апреля, свердловский «Народный фронт» выбрал двух новых сопредседателей.
Лариса Фечина и Николай Косарев, которые были сопредседателями ранее, лишились своих постов. На их место выбраны координатор проекта ОНФ «Профстажировки» Владислав Камский и один из модераторов площадки «Здравоохранение» Ирина Левина, рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловского «Народного фронта». Депутат гордумы Анастасия Немец сохранила свою позицию третьего сопредседателя.
В этом году мероприятие ОНФ прошло в формате антиконференции — на площадке работали 12 секций, где с активными горожанами и экспертами обсуждали проблемы по разным направлениям. Результатом стали предложения в сферах здравоохранения, дорог, экологии, доступной среды, жилья.
Также на отчетно-выборной конференции скорректировали численный состав штаба — он сократился с 40 до 27 человек.
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