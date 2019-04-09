Депутат гордумы Екатеринбурга Анастасия Немец сохранила пост в ОНФ

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В этом году мероприятие ОНФ прошло в формате антиконференции — на площадке работали 12 секций , где с активными горожанами и экспертами обсуждали проблемы по разным направлениям. Результатом стали предложения в сферах здравоохранения , дорог , экологии , доступной среды , жилья.

Лариса Фечина и Николай Косаревкоторые были сопредседателями ранеелишились своих постов. На их место выбраны координатор проекта ОНФПрофстажировки» Владислав Камский и один из модераторов площадкиЗдравоохранение» Ирина Левинарассказали ЕТВ в пресс-службе свердловскогоНародного фронта». Депутат гордумы Анастасия Немец сохранила свою позицию третьего сопредседателя.