В «Сима-ленде» ищут дизайнера продукта с зарплатой в 200 тысяч

Аналитики HeadHunter составили рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами апреля. Топ-15 вакансий для творческих профессий возглавил дизайнер продукта в екатеринбургском «Сима-ленде». Работнику предлагают 200 тысяч рублей на руки, но требуют делать web- и mobile-интерфейсы, знать, что происходит в мире UI/UX, понимать профессиональные термины, разбираться в метриках и уметь общаться с людьми. На втором и третьем местах московские вакансии: арт-продюсер с зарплатой от 150 до 250 тысяч рублей и колорист DaVinci за 500-5000 долларов на руки.

Среди предложений для топ-менеджеров тоже есть два варианта для свердловчан. Так, на шестом месте находится работа замдиректора по логистике в компании «Гала-центр» в Екатеринбурге (от 250 тысяч рублей на руки), а на десятом — руководитель центра малого и среднего бизнеса в банке «Открытие» в уральской столице (120-180 тысяч рублей на руки). Первые места заняли операционный директор в Москве (от 500 тысяч рублей), ассистент менеджера по подбору персонала в Туле (от 400 тысяч) и директор по информационным технологиям в Москве (от 400 тысяч рублей).