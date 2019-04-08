Уральские борцы с коррупцией попали под суд за инсценирование взятки

Областной суд приговорил к лишению свободы начальника отдела по противодействию коррупции в свердловском МВД Николая Жукова и трех сотрудников управления экономической безопасности Алексея Ворлинского, Александра Космана и Евгения Кулика. Мужчин признали виновными в превышении должностных полномочий, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В мае–июне 2017 года полицейские провели розыск и инсценировали показания о передаче взятки. Они привлекли директора одного из щебеночных карьеров. Якобы у него вымогал деньги начальник отдела департамента Росприроднадзора по УрФО. Сотрудники МВД даже оговорили сумму взятки — 150 тысяч рублей и создали все необходимые условия, чтобы подставить работника Росприроднадзора. На самом деле он не требовал деньги.

Свердловский областной суд назначил Николаю Жукову и Александру Косману по три года условно с таким же испытательным сроком и запретом работать в правоохранительных органах на протяжении трех лет. Алексей Ворлинский получил три с половиной года условно с испытательным сроком в четыре года и лишением права работать по профессии три года. Евгения Кулика приговорили к трем годам условно с испытательным сроком на два года и запретом работать в правоохранительных органах в течение того же времени.