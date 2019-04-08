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Свердловскому архитектору дали восемь лет строгача за взятку

17:57, 08 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Мужчина отвечал за красоту в Первоуральске, но зарплата муниципального служащего его не устраивала. Тогда работник выбрал другой путь.

Бывший главный архитектор Первоуральска Константин Гартман получил восемь лет строгача за взятку. Вместе с тем, мужчина не сможет работать в администрации десять лет, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В августе 2014 года Гартман предложил директору строительной фирмы помочь с продвижением в Первоуральске. Взамен экс-архитектор потребовал деньги, которые он смог бы получать регулярно, и другое имущество предпринимателя. До января 2017 года Константин Гартман успел получить от знакомого 250 тысяч рублей и два места для парковки в Первоуральске.

Сегодня, 8 апреля, мужчине вынесли приговор. Теперь он долго не сможет заниматься покровительством.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Первоуральск, Свердловская область , взятка, деньги, прокуратура Свердловской области
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