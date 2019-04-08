Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Свердловские приставы закрыли две опасные заправки

09:48, 08 Апрель 2019
gasoline-2709398_960_720.jpg
Фото: pixabay
Владелец станций не оформил необходимые документы на объекты.

Приставы нашли в Сысерти две опасных заправки, которыми владел один и тот же предприниматель, и закрыли их. В ходе проверки сотрудники УФССП выяснили, что бизнесмен не зарегистрировал станции в Ростехнадзоре, а сосуды, через которые идет сжиженный газ, не поставил на учет.

По закону владелец должен был защитить заправки от аварий и оформить документы, но он этого не сделал, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Работники надзорного ведомства приостановили работу станций до тех пор, пока хозяин заправок не устранит нарушения.

Алексей Федорченко. «Хвалить Сталина — это преступление»
Режиссер «Войны Анны», «Овсянок» и «Первых на Луне» про свою книгу о репрессированных и другое.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Свердловские приставы закрыли две опасные заправки »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, нарушения, заправка, УФССП по Свердловской области, Свердловская область , Сысерть
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
30 апреля в 12:30
С Елена Чекалова
Ольга Ускова: когда запустят российские беспилотники?
26 апреля в 12:30
С Ольга Ускова
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.