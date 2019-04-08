Свердловские приставы закрыли две опасные заправки
09:48, 08 Апрель 2019
Владелец станций не оформил необходимые документы на объекты.
Приставы нашли в Сысерти две опасных заправки, которыми владел один и тот же предприниматель, и закрыли их. В ходе проверки сотрудники УФССП выяснили, что бизнесмен не зарегистрировал станции в Ростехнадзоре, а сосуды, через которые идет сжиженный газ, не поставил на учет.
По закону владелец должен был защитить заправки от аварий и оформить документы, но он этого не сделал, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Работники надзорного ведомства приостановили работу станций до тех пор, пока хозяин заправок не устранит нарушения.
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