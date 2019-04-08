Свердловские приставы закрыли две опасные заправки

Приставы нашли в Сысерти две опасных заправки, которыми владел один и тот же предприниматель, и закрыли их. В ходе проверки сотрудники УФССП выяснили, что бизнесмен не зарегистрировал станции в Ростехнадзоре, а сосуды, через которые идет сжиженный газ, не поставил на учет.

По закону владелец должен был защитить заправки от аварий и оформить документы, но он этого не сделал, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Работники надзорного ведомства приостановили работу станций до тех пор, пока хозяин заправок не устранит нарушения.