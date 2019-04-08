Свердловская ГИБДД поймала 1107 водителей с грязными номерами

Свердловская госавтоинспекция провела двухдневный рейд, чтобы найти водителей, которые нарушают правила тонировки и не моют номера. В пятницу и субботу работники ГИБДД составили 1107 протоколов на любителей грязных номеров. Кроме того, они поймали 1062 автомобилиста, на машинах которых была тонировка, ограничивающая обзор, сообщили ЕТВ в пресс-службе областной госавтоинспекции.

Уральцам вручали требования об устранении нарушений. Если водители не исправятся, им грозит штраф от 500 до 1000 рублей или арест на 15 суток за неповиновение распоряжению полицейского. Поэтому многие — всего их было 800 человек — протирали номера и снимали тонировку с передних стекол на месте.

С 1 января 2019 года свердловская ГИБДД составила 20 тысяч протоколов на тех, кто любит затемнять окна в машине. Около тысячи поплатились за грязные номера.