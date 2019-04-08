«Сделать асбест снова великим»: The New York Times написала об Урале

Американская газета The New York Times выпустила большой репортаж об Асбесте. Журналист Эндрю Хиггинс, которые написал текст о Ельцин Центре, рассказал о жизни города, где производят запрещенный в 60 странах мира минерал.

NYT заинтересовалась Асбестом, поскольку компания «Ураласбест» ранее прорекламировала себя через образ президента США Дональда Трампа: «Одобрено Дональдом Трампом, 45-м президентом США», — написала пресс-служба предприятия в Facebook после того, как глава государства ослабил асбестовые ограничения в Штатах.