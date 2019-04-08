«Сделать асбест снова великим»: The New York Times написала об Урале
Американская газета The New York Times выпустила большой репортаж об Асбесте. Журналист Эндрю Хиггинс, которые написал текст о Ельцин Центре, рассказал о жизни города, где производят запрещенный в 60 странах мира минерал.
NYT заинтересовалась Асбестом, поскольку компания «Ураласбест» ранее прорекламировала себя через образ президента США Дональда Трампа: «Одобрено Дональдом Трампом, 45-м президентом США», — написала пресс-служба предприятия в Facebook после того, как глава государства ослабил асбестовые ограничения в Штатах.
Материал завершается словами 88-летнего пенсионера Виктора Степанова, который десятилетиями работал на асбестовском заводе. Мужчина рассказал, что его хорошее здоровье — доказательство того, что в Асбесте все нормально с экологией. «В какой-то степени все опасно», — рассудил пенсионер.