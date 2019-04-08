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«Сделать асбест снова великим»: The New York Times написала об Урале

18:40, 08 Апрель 2019
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Фото: «Ураласбест»
Журналист американского издания рассказал о буднях Асбеста и его жителей.

Американская газета The New York Times выпустила большой репортаж об Асбесте. Журналист Эндрю Хиггинс, которые написал текст о Ельцин Центре, рассказал о жизни города, где производят запрещенный в 60 странах мира минерал.

NYT заинтересовалась Асбестом, поскольку компания «Ураласбест» ранее прорекламировала себя через образ президента США Дональда Трампа: «Одобрено Дональдом Трампом, 45-м президентом США», — написала пресс-служба предприятия в Facebook после того, как глава государства ослабил асбестовые ограничения в Штатах.

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Эндрю Хиггинс пообщался с местными жителями и рассказал о вреде производства асбеста. Главврач городской больницы Игорь Брагин, впрочем, опроверг, что смертность от рака легких, желудка и толстой кишки в Асбесте выше, чем по региону. «Я не могу сказать, что это абсолютно безопасно. Но его [хризотил-асбест] можно использовать в контролируемых ситуациях без опасности», — сказал председатель совета директоров «Ураласбеста» Владимир Кочелаев.

Материал завершается словами 88-летнего пенсионера Виктора Степанова, который десятилетиями работал на асбестовском заводе. Мужчина рассказал, что его хорошее здоровье — доказательство того, что в Асбесте все нормально с экологией. «В какой-то степени все опасно», — рассудил пенсионер.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Америка, США, Асбест, The New York Times
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