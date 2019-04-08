Началось! Клещи атаковали уже 17 свердловчан
16:24, 08 Апрель 2019
Вредители возбудились, потому что на Урал быстрее обычного пришла весна.
На Среднем Урале клещи покусали 17 человек с начала 2019 года. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет ТАСС со ссылкой на главного врача Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области Андрея Юровских.
11 из 17 случаев укусов зафиксировали в Екатеринбурге. Инфекционных заболеваний, которые могут вызывать клещи, пока не было. Вредители стали более агрессивны, поскольку весна пришла раньше. Эксперты прогнозируют среднюю интенсивность по числу укусов в этом году.
«Сезон клещей» открыл екатеринбургский бизнесмен Александр Оглоблин. Владелец сети «Елисей» привез вредителя из Сочи в феврале.
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