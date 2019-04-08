Началось! Клещи атаковали уже 17 свердловчан

На Среднем Урале клещи покусали 17 человек с начала 2019 года. Это почти в два раза больше , чем за аналогичный период прошлого года , пишет ТАСС со ссылкой на главного врача Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области Андрея Юровских.





11 из 17 случаев укусов зафиксировали в Екатеринбурге. Инфекционных заболеваний , которые могут вызывать клещи , пока не было. Вредители стали более агрессивны , поскольку весна пришла раньше. Эксперты прогнозируют среднюю интенсивность по числу укусов в этом году.



