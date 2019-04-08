МЧС спасла на Конжаке туристку с переломом ноги
Свердловские спасатели нашли туристку с переломом ноги в 15 километрах от базы отдыха «Конжаковский камень». Группа туристов сообщила о травме в МЧС накануне вечером, 7 апреля. Спасатели Карпинска и бригада скорой медицинской помощи выехали на базу, где их встретил один из участников похода.
Спустя некоторое время работники МЧС нашли пострадавшую. За ее состоянием следил третий член туристической группы. Женщину уложили на специальные сани и доставили с помощью снегохода до базы «Конжаковский камень». Там ее передали медикам и увезли в больницу Карпинска. В спасательной операции участвовали четыре человека, сообщили ЕТВ в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Сотрудники МЧС рекомендуют туристам регистрироваться перед выходом на маршрут. Подробное описание похода позволит спасателям найти вас гораздо быстрее, если понадобится помощь. Зарегистрироваться можно здесь.
К сожалению, походы в горы не всегда заканчиваются благополучно. В январе во время такого отдыха в районе горы Казанский камень группа туристов из пяти человек попала в сильный снегопад. Две девушки сбились с маршрута. Их искали три дня и в конечном итоге нашли. Одна была мертва, вторая получила обморожение. Выжившую девушку доставили в больницу и позднее ампутировали стопы обеих ног. В середине февраля ее выписали из больницы.