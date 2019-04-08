Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

МЧС спасла на Конжаке туристку с переломом ноги

16:35, 08 Апрель 2019
mountains-1985027_960_720.jpg
Фото: pixabay
Пострадавшую доставили в больницу Карпинска.

Свердловские спасатели нашли туристку с переломом ноги в 15 километрах от базы отдыха «Конжаковский камень». Группа туристов сообщила о травме в МЧС накануне вечером, 7 апреля. Спасатели Карпинска и бригада скорой медицинской помощи выехали на базу, где их встретил один из участников похода.

Спустя некоторое время работники МЧС нашли пострадавшую. За ее состоянием следил третий член туристической группы. Женщину уложили на специальные сани и доставили с помощью снегохода до базы «Конжаковский камень». Там ее передали медикам и увезли в больницу Карпинска. В спасательной операции участвовали четыре человека, сообщили ЕТВ в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Алексей Федорченко. «Хвалить Сталина — это преступление»
Режиссер «Войны Анны», «Овсянок» и «Первых на Луне» про свою книгу о репрессированных и другом.

Сотрудники МЧС рекомендуют туристам регистрироваться перед выходом на маршрут. Подробное описание похода позволит спасателям найти вас гораздо быстрее, если понадобится помощь. Зарегистрироваться можно здесь.

К сожалению, походы в горы не всегда заканчиваются благополучно. В январе во время такого отдыха в районе горы Казанский камень группа туристов из пяти человек попала в сильный снегопад. Две девушки сбились с маршрута. Их искали три дня и в конечном итоге нашли. Одна была мертва, вторая получила обморожение. Выжившую девушку доставили в больницу и позднее ампутировали стопы обеих ног. В середине февраля ее выписали из больницы.

Началось! Клещи атаковали уже 17 свердловчан
Вредители возбудились, потому что на Урал быстрее обычного пришла весна.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «МЧС спасла на Конжаке туристку с переломом ноги»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Екатеринбург, Канжак, турист, МЧС, перелом
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Общество
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
30 апреля в 12:30
С Елена Чекалова
Ольга Ускова: когда запустят российские беспилотники?
26 апреля в 12:30
С Ольга Ускова
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Общество
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Артисты готовы бойкотировать «лже-фестиваль клоунов в Екатеринбурге».