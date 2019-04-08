МЧС спасла на Конжаке туристку с переломом ноги

Свердловские спасатели нашли туристку с переломом ноги в 15 километрах от базы отдыха «Конжаковский камень». Группа туристов сообщила о травме в МЧС накануне вечером, 7 апреля. Спасатели Карпинска и бригада скорой медицинской помощи выехали на базу, где их встретил один из участников похода.

Спустя некоторое время работники МЧС нашли пострадавшую. За ее состоянием следил третий член туристической группы. Женщину уложили на специальные сани и доставили с помощью снегохода до базы «Конжаковский камень». Там ее передали медикам и увезли в больницу Карпинска. В спасательной операции участвовали четыре человека, сообщили ЕТВ в пресс-службе МЧС по Свердловской области.