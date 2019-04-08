Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Алексею Фалькину ужесточили пожизненный срок за три изнасилования

17:14, 08 Апрель 2019
67kr87ahkw.jpg
Фото: Алексей Фалькин / vk.com
Екатеринбургского маньяка ранее осудили за убийство Ирины Вахрушевой.

Екатеринбуржца Алексея Фалькина приговорили к пожизненному сроку за серию изнасилований. Ранее маньяка уже лишили свободы навсегда — за убийство Ирины Вахрушевой и еще одной женщины в 2004 году, но вскрылись и другие случаи.

«Новые» злодеяния были совершены в парке Победы. «По начальном этапе установить причастность обвиняемого к данным злодеяниям не представилось возможным. Однако собранная в рамках расследования этих преступлений информация, результаты судебных экспертиз, проведёеная по делам прошлых лет аналитическая работа позволили установить причастность обвиняемого к данным эпизодам», — рассказали ЕТВ в Следственном комитете по Свердловской области.

Гособвинитель просил назначить Фалькину 24 года лишения свободы за три изнасилования. Большинство времени убийца проведет в колонии строгого режима, но семь лет — в тюрьме, чего ранее не предполагалось. Приговор пока не вступил в законную силу, добавили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Алексей Федорченко. «Хвалить Сталина — это преступление»
Интервью режиссера, взявшего «Нику».
Дело Алексея Фалькина
«Психопаты живут навязчивой идеей»: почему была убита Ирина Вахрушева
Предполагаемому убийце Ирины Вахрушевой продлили арест
В Екатеринбурге приговорили к пожизненному убийцу Ирины Вахрушевой
Осужденного пожизненно Алексея Фалькина обвинили в 3 изнасилованиях
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Алексею Фалькину ужесточили пожизненный срок за три изнасилования»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Екатеринбург, Фалькин, маньяк
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Общество
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
30 апреля в 12:30
С Елена Чекалова
Ольга Ускова: когда запустят российские беспилотники?
26 апреля в 12:30
С Ольга Ускова
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Общество
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Артисты готовы бойкотировать «лже-фестиваль клоунов в Екатеринбурге».