Алексею Фалькину ужесточили пожизненный срок за три изнасилования

Екатеринбуржца Алексея Фалькина приговорили к пожизненному сроку за серию изнасилований. Ранее маньяка уже лишили свободы навсегда — за убийство Ирины Вахрушевой и еще одной женщины в 2004 году, но вскрылись и другие случаи.

«Новые» злодеяния были совершены в парке Победы. «По начальном этапе установить причастность обвиняемого к данным злодеяниям не представилось возможным. Однако собранная в рамках расследования этих преступлений информация, результаты судебных экспертиз, проведёеная по делам прошлых лет аналитическая работа позволили установить причастность обвиняемого к данным эпизодам», — рассказали ЕТВ в Следственном комитете по Свердловской области.

Гособвинитель просил назначить Фалькину 24 года лишения свободы за три изнасилования. Большинство времени убийца проведет в колонии строгого режима, но семь лет — в тюрьме, чего ранее не предполагалось. Приговор пока не вступил в законную силу, добавили в пресс-службе свердловской прокуратуры.