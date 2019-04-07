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Жителям Шарташа изменили плату за мусор

13:35, 07 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Теперь каждый дом будет отдавать деньги не за всех прописанных членов семьи, а за одного человека.

Жители поселка Шарташ, директор «Спецавтобазы» Григорий Вихарев, замминистра ЖКХ Егор Свалов, руководитель комитета по экологии администрации Екатеринбурга Екатерина Мурзина, глава Кировского района города Александр Лошаков обсудили тарифы на мусор. Уральцев не устраивало, что они должны платить за утилизацию отходов столько же, сколько жители многоэтажек. На встрече обсудили эту проблему и решили вывозить мусор по принципу «один дом — плата за одного человека», рассказали ЕТВ в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза».

На самом деле жителям поселка Шарташ должны начислять плату по факту накопления ТКО, поскольку они проживают в частном секторе. Кроме того, жители отмечают, что они производят мало мусора и часть его сжигают или пускают на удобрения. Но беда в том, что на местах нет контейнерных площадок. По словам главы Кировского района Екатеринбурга Александра Лоншакова, у чиновников не хватало денег на их установку, но теперь средства есть. Александр Лоншаков пообещал решить ситуацию.

Глава ЕМУП «Спецавтобаза» Григорий Вихарев прокомментировал изменение тарифа так:

Снег, который пыль
Разбираемся, как неубранные и почерневшие сугробы портят здоровье екатеринбуржцам.

Это даст финансовое облегчение для жителей, а также время на то, чтобы совместно с органами местного самоуправления определить места дислокации площадок.

Григорий Вихарев
депутат гордумы, директор «Спецавтобазы»

Напомним, мусорная реформа началась с 1 января 2019 года и уже успела разозлить свердловчан. Людям не понравилось, что тарифы на вывоз отходов в Свердловской области выше, чем во многих других регионах России. Самые недовольные даже выходили на митинги.

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В Свердловской области, как и во всех регионах России, с 1 января 2019 года должна начаться мусорная реформа. Не обошлось без мелких и крупных скандалов. Поправит ли регион экологическую ситуацию?
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Мусор, в котором я живу, тарифы, отходы, Шарташ, мусорная реформа, Свердловская область , Екатеринбург
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