Жителям Шарташа изменили плату за мусор

Жители поселка Шарташ, директор «Спецавтобазы» Григорий Вихарев, замминистра ЖКХ Егор Свалов, руководитель комитета по экологии администрации Екатеринбурга Екатерина Мурзина, глава Кировского района города Александр Лошаков обсудили тарифы на мусор. Уральцев не устраивало, что они должны платить за утилизацию отходов столько же, сколько жители многоэтажек. На встрече обсудили эту проблему и решили вывозить мусор по принципу «один дом — плата за одного человека», рассказали ЕТВ в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза».

На самом деле жителям поселка Шарташ должны начислять плату по факту накопления ТКО, поскольку они проживают в частном секторе. Кроме того, жители отмечают, что они производят мало мусора и часть его сжигают или пускают на удобрения. Но беда в том, что на местах нет контейнерных площадок. По словам главы Кировского района Екатеринбурга Александра Лоншакова, у чиновников не хватало денег на их установку, но теперь средства есть. Александр Лоншаков пообещал решить ситуацию.

Глава ЕМУП «Спецавтобаза» Григорий Вихарев прокомментировал изменение тарифа так: