Высокинский поищет «резиновые башмаки» у военного коменданта

Мэр Александр Высокинский встретится с военным комендантом Екатеринбургского гарнизона Михаилом Вилем, чтобы узнать, почему на площади Российской Армии стоит военная техника. Ранее советница главы Екатерина Куземка возмутилась тем, что танки ездят без «резиновых башмаков» и портят брусчатку. Она назвала это «безобразием». На совещании также обсудят ночные репетиции техники перед парадом в День Победы. Планируется, что после встречи танки не будут портить дороги, сообщили в пресс-службе мэрии.