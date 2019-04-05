Высокинский поищет «резиновые башмаки» у военного коменданта
09:57, 05 Апрель 2019
Мэр планирует повлиять на военных, чтобы они не портили брусчатку.
Мэр Александр Высокинский встретится с военным комендантом Екатеринбургского гарнизона Михаилом Вилем, чтобы узнать, почему на площади Российской Армии стоит военная техника. Ранее советница главы Екатерина Куземка возмутилась тем, что танки ездят без «резиновых башмаков» и портят брусчатку. Она назвала это «безобразием». На совещании также обсудят ночные репетиции техники перед парадом в День Победы. Планируется, что после встречи танки не будут портить дороги, сообщили в пресс-службе мэрии.
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В Екатеринбурге прошли уже две репетиции Парада Победы. Перекрытия на Вторчермете ожидаются 10, 17 и 24 апреля 2019 года. Техника будет ездить по 2-1 Новосибирской, Зенитчиков, Патриса Лумумбы и Эскадронной. Ограничения движения в центре Екатеринбурге начнутся с вечера 19 апреля — автомобилям нельзя будет проехать по основным магистралям, а пешеходам перейти их с 20:00 до 4:00. В центр техника также будет выезжать 20, 23,24, 26, 27, 29, 30 апреля, 3,4,7 и 9 мая.
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