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Военные признались Высокинскому, что схалтурили при разгрузке танков

17:09, 05 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Для гусениц закупят резиновые подкладки.
Военные признались, что нарушили технологию разгрузки боевой техники на площади Российской Армии в Екатеринбурге. Танки должны были съехать с трапа на точное место установки, но на бехатоне остались следы их перемещений, сообщили в пресс-службе мэрии. Доказательства предоставила советница мэра Екатерина Куземка.

После этого Александр Высокинский встретится с военным комендантом Екатеринбургского гарнизона Михаилом Вилем. Военный заявил, что сотрудники технического управления уже наказаны. Чтобы история не повторилась, для танков закупили резиновые ленты, которые будут подкладывать под всю длину гусениц.
Снег, который пыль
Разбираемся, как неубранные и почерневшие сугробы портят здоровье екатеринбуржцам.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, парад, парад Победы, военные, мэр, Екатеринбург, Александр Высокинский
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