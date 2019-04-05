Военные признались Высокинскому, что схалтурили при разгрузке танков

, что нарушили технологию разгрузки боевой техники на площади Российской Армии в Екатеринбурге. Танки должны были съехать с трапа на точное место установки , но на бехатоне остались следы их перемещений , сообщили в пресс-службе мэрии. Доказательства Военные призналисьчто нарушили технологию разгрузки боевой техники на площади Российской Армии в Екатеринбурге. Танки должны были съехать с трапа на точное место установкино на бехатоне остались следы их перемещенийсообщили в пресс-службе мэрии. Доказательства предоставила советница мэра Екатерина Куземка.



