Военные признались Высокинскому, что схалтурили при разгрузке танков
17:09, 05 Апрель 2019
Для гусениц закупят резиновые подкладки.
Военные признались, что нарушили технологию разгрузки боевой техники на площади Российской Армии в Екатеринбурге. Танки должны были съехать с трапа на точное место установки, но на бехатоне остались следы их перемещений, сообщили в пресс-службе мэрии. Доказательства предоставила советница мэра Екатерина Куземка.
После этого Александр Высокинский встретится с военным комендантом Екатеринбургского гарнизона Михаилом Вилем. Военный заявил, что сотрудники технического управления уже наказаны. Чтобы история не повторилась, для танков закупили резиновые ленты, которые будут подкладывать под всю длину гусениц.
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