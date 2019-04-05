Трехмесячного подкидыша нашли в поликлинике Екатеринбурга

Сообщение от администрации детской поликлиники на улице Санаторной поступило в отдел полиции № 12. Подкидыша обнаружили посетители больницы. До приезда полицейских медики осмотрели малышку-подкидыша и не обнаружили видимых патологий. «Среди вещей младенца нашли записку с именем и возрастом», — сообщили ЕТВ в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

По свидетельству очевидцев, младенца могла оставить женщина, которая ходила по коридорам поликлиники с переносной люлькой. С ней был мальчик 4-5 лет. Сотрудники полиции объявили маму в розыск. А девочка временно находится станционаре ГКБ № 8. Судьбу малышки будут решать органы опеки.