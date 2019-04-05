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Свердловский союз архитекторов из-за миллионного долга лишился офиса

11:44, 05 Апрель 2019
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Фото: pixabay.com
Организация задолжала управляющей компании за коммунальные услуги.

Долг Союза архитекторов УК ЖКХ Октябрьского района составил 995 тысяч рублей. Арбитражный суд Свердловской области принял решение «взыскать с должника проценты с продолжением их начисления по дату фактической оплаты долга». Но должник долгое время не платил по счетам, и судебный пристав-исполнитель принял решение «о запрете на совершение регистрационных действий в отношении арендуемого Союзом архитекторов помещения».

Но и эта мера не помогла. Тогда приставы описали и арестовали имущество должника. И прибавили к сумме долга сбор по исполнительному производству.

Снег, который пыль
Разбираемся, как неубранные и почерневшие сугробы портят здоровье екатеринбуржцам.
Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, УК, Екатеринбург, Союз архитекторов, должник, долги, судебные приставы
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