Свердловский союз архитекторов из-за миллионного долга лишился офиса
11:44, 05 Апрель 2019
Организация задолжала управляющей компании за коммунальные услуги.
Долг Союза архитекторов УК ЖКХ Октябрьского района составил 995 тысяч рублей. Арбитражный суд Свердловской области принял решение «взыскать с должника проценты с продолжением их начисления по дату фактической оплаты долга». Но должник долгое время не платил по счетам, и судебный пристав-исполнитель принял решение «о запрете на совершение регистрационных действий в отношении арендуемого Союзом архитекторов помещения».
Но и эта мера не помогла. Тогда приставы описали и арестовали имущество должника. И прибавили к сумме долга сбор по исполнительному производству.
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