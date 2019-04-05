Свердловский союз архитекторов из-за миллионного долга лишился офиса

Долг Союза архитекторов УК ЖКХ Октябрьского района составил 995 тысяч рублей. Арбитражный суд Свердловской области принял решение «взыскать с должника проценты с продолжением их начисления по дату фактической оплаты долга». Но должник долгое время не платил по счетам, и судебный пристав-исполнитель принял решение «о запрете на совершение регистрационных действий в отношении арендуемого Союзом архитекторов помещения».

Но и эта мера не помогла. Тогда приставы описали и арестовали имущество должника. И прибавили к сумме долга сбор по исполнительному производству.