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Свердловские новостройки подскочили в цене на 2,3% за год

14:31, 05 Апрель 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Стоимость квадратного метра составила 48,4 тысячи рублей.

Эксперты Avito проанализировали рынок недвижимости в Свердловской области. По итогам трех месяцев 2019 года жилье на первичном рынке на Среднем Урале подорожало на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018-го. Средняя стоимость квадратного метра составила 48,4 тысячи рублей. В Екатеринбурге квартиры в новостройках подскочили в цене на 2,06% за год. Стоимость одного квадрата стала 71 тысяча рублей.

Среди лидеров роста цен на новостройки Кемеровская область (16,9%), Краснодарский край (16,2%) и Татарстан (15,8%). Но самые высокие цены на квадратные метры остались в Москве (223,3 тысячи рублей), в Санкт-Петербурге (120,8 тысячи) и Крыму (86 тысяч).

Чаще других квартир россияне покупают в новостройках однушки (53,2%), далее идут двушки (32,2%), трешки (13,3%).

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, цены, новостройки, квартиры, строители, Екатеринбург, Свердловская область
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