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Свердловская школьница сбежала из дома с любимым котом

14:08, 05 Апрель 2019
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Фото: pixabay
С домашним животным девочка направилась в Челябинск. Позднее ее нашли полицейские.

Школьница из села Барабановское сбежала из дома с котом. Когда родителей не было дома, 12-летняя девочка собрала вещи и отправилась в гости к родственникам в Челябинск, сообщили ЕТВ в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. Ребенок не забыл самое главное — любимое домашнее животное. Как кот пережил такой стресс, остается только догадываться. Родители, вернувшись домой, потеряли дочку и обратились в дежурную часть полиции.

Девочка добралась до Челябинска на четырех попутках. Оттуда она позвонила родственникам и рассказала о своем визите. Школьницу уже вернули родителям и поставили на учет в ПДН. Теперь родителям и беглянке предстоит посетить комиссию по делам несовершеннолетних. В пресс-службе свердловской полиции добавили, что семья благополучная. Ранее ребенок на учете не состоял.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, МВД, семья, родители, школьница, побег, кот, Свердловская область
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