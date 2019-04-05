Свердловская школьница сбежала из дома с любимым котом

Школьница из села Барабановское сбежала из дома с котом. Когда родителей не было дома, 12-летняя девочка собрала вещи и отправилась в гости к родственникам в Челябинск, сообщили ЕТВ в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. Ребенок не забыл самое главное — любимое домашнее животное. Как кот пережил такой стресс, остается только догадываться. Родители, вернувшись домой, потеряли дочку и обратились в дежурную часть полиции.

Девочка добралась до Челябинска на четырех попутках. Оттуда она позвонила родственникам и рассказала о своем визите. Школьницу уже вернули родителям и поставили на учет в ПДН. Теперь родителям и беглянке предстоит посетить комиссию по делам несовершеннолетних. В пресс-службе свердловской полиции добавили, что семья благополучная. Ранее ребенок на учете не состоял.