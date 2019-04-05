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Свердловская школьница провалилась в люк «Водоканала»

17:41, 05 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Восьмикласснице помогли выбраться подруги. Прокуратура проводит проверку.

Восьмиклассница из Камышлова провалилась в канализационный люк, когда гуляла по городу с подругами. Девочки помогли школьнице выбраться из него. Пострадавшую доставили в хирургическое отделение центральной районной больницы Камышлова, где медики диагностировали у восьмиклассницы ушиб правого предплечья, рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Сотрудники ведомства проводят проверку.

Прокуратура выяснила, что люк принадлежит организации «Водоканал Камышлов». Во время происшествия отверстие в канализацию было закрыто досками и колесом. Крышка на люке отсутствовала. При этом «Водоканал Камышлов» является банкротом с 2015 года. Работники прокуратуры потребовали, чтобы предприятие устранило нарушение, и направили информацию главе Камышлова.

По результатам проверки ведомство решит вопрос о компенсации морального вреда ребенку.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, прокуратура Свердловской области, Камышлов, Водоканал, люки, Екатеринбург
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