Свердловская школьница провалилась в люк «Водоканала»

Восьмиклассница из Камышлова провалилась в канализационный люк, когда гуляла по городу с подругами. Девочки помогли школьнице выбраться из него. Пострадавшую доставили в хирургическое отделение центральной районной больницы Камышлова, где медики диагностировали у восьмиклассницы ушиб правого предплечья, рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Сотрудники ведомства проводят проверку.

Прокуратура выяснила, что люк принадлежит организации «Водоканал Камышлов». Во время происшествия отверстие в канализацию было закрыто досками и колесом. Крышка на люке отсутствовала. При этом «Водоканал Камышлов» является банкротом с 2015 года. Работники прокуратуры потребовали, чтобы предприятие устранило нарушение, и направили информацию главе Камышлова.

По результатам проверки ведомство решит вопрос о компенсации морального вреда ребенку.