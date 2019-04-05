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Суд разбил мечты «Спецавтобазы» о повышении мусорного тарифа

13:25, 05 Апрель 2019
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Покупка компьютеров, ликвидация свалок и повышение зарплаты не должны оплачиваться из кошельков граждан.

Рассмотрев иск МУП «Спецавтобаза» о признание заниженными тарифы на вывоз мусора, Свердловский областной суд оставил его без удовлетворения. Аргументы мусорного оператора показались судье недостаточными.

Представитель областной прокуратуры, выступив на стороне Региональной энергетической комиссии, утвердившей тариф в декабре 2018 года, заявил, что РЭК действовала в рамках полномочий. В надзорном ведомстве уверены, что заявленные «Спецавтобазой» расходы нет необходимости компенсировать за счет повышения тарифа, сообщает znak.com.

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В «Спецавтобазе» считают, что в тариф необходимо включить затраты на покупку программного обеспечения и компьютеров [сумма была учтена, но с расчетом, что окупится покупка на третий год использования — прим. ЕТВ]. У организации нет необходимости каждый год приобретать технику, заявил прокурор.

В «Спецавтобазе» считают, что затраты на ликвидацию свалок необходимо компенсировать за счет тарифа. Обязанность ликвидации свалок лежит на собственниках земель и не находится в компетенции регионального оператора, заявил прокурор.

В «Спецавтобазе» считают, РЭК напрасно снизил размер заработной платы с 63,1 тысяч рублей до 42 тысяч [одному сотруднику в месяц — прим. ЕТВ]. В основе расчетов РЭК — тарифная ставка первого разряда, при расчете зарплаты были учтены премии, заявил прокурор.

В «Спецавтобазе» считают, что тариф должен увеличиться, потому что перевозка мусора стоит 578,76 рубля за кубометр, а не 462,52 рубля. РЭК производила расчет, исходя из сумм, представленных в трех договора на транспортировку, заявил прокурор.

В «Спецавтобазе» считают, что в тарифе необходимо учесть увеличение административных расходов с 98 миллионов рублей в год до 179 миллионов. Мусорный оператор не предоставил обоснование, поэтому РЭК не учитывал это пожелание, заявил прокурор.

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В итоге суд решил, что тариф остается без изменений. Но у «Спецавтобазы» есть возможность обжаловать это решение в суде высшей инстанции до 10 мая.

мусора в год, это бы вылилось в повышение годовой платы за вывоз мусора для него на 210 рублей, или 17,5 рубля ежемесячно. Сейчас тариф в пересчете на одного человека составляет 146 рублей 12 копеек в месяц.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, Мусор, в котором я живу, прокуратура Свердловской области, тарифы, мусор, Областной суд, Спецавтобаза
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