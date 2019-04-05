Суд разбил мечты «Спецавтобазы» о повышении мусорного тарифа

В «Спецавтобазе» считают, что в тариф необходимо включить затраты на покупку программного обеспечения и компьютеров [сумма была учтена, но с расчетом, что окупится покупка на третий год использования — прим. ЕТВ]. У организации нет необходимости каждый год приобретать технику, заявил прокурор.

В «Спецавтобазе» считают, что затраты на ликвидацию свалок необходимо компенсировать за счет тарифа. Обязанность ликвидации свалок лежит на собственниках земель и не находится в компетенции регионального оператора, заявил прокурор.

В «Спецавтобазе» считают, РЭК напрасно снизил размер заработной платы с 63,1 тысяч рублей до 42 тысяч [одному сотруднику в месяц — прим. ЕТВ]. В основе расчетов РЭК — тарифная ставка первого разряда, при расчете зарплаты были учтены премии, заявил прокурор.

В «Спецавтобазе» считают, что тариф должен увеличиться, потому что перевозка мусора стоит 578,76 рубля за кубометр, а не 462,52 рубля. РЭК производила расчет, исходя из сумм, представленных в трех договора на транспортировку, заявил прокурор.

В «Спецавтобазе» считают, что в тарифе необходимо учесть увеличение административных расходов с 98 миллионов рублей в год до 179 миллионов. Мусорный оператор не предоставил обоснование, поэтому РЭК не учитывал это пожелание, заявил прокурор.