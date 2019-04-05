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Подросткам, забившим Диму Рудакова, попросили максимальный срок

13:29, 05 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Юноши могут отправиться в колонию на 9 лет и 9 месяцев.

Прокуратура попросила приговорить подростков, убивших Диму Рудакова в Березовском, к 9 годам и 9 месяцам колонии. Государственный обвинитель выбрал такой срок «с учетом совокупности смягчающих и отягчающих обстоятельств». Судебное следствие завершено. В настоящее время прения сторон продолжаются, выступают адвокаты подсудимых.

В августе четыре подростка до смерти избили 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова в Березовском. Инцидент получил широкую огласку, а местные жители вышли на улицы, требуя арестов. Юношам предъявили обвинение в умышленном причинении вреда здоровью. Одного подростка сразу заключили под стражу, остальные смогли добиться домашнего ареста. Позже дело было переквалифицировано под статью «убийство». В расправе над парнем участвовала 13-летняя школьница, которая снимала происходящее на телефон. Ее отправили на 1,5 года в спецшколу.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Березовский, убийство, Дима Рудаков, прокуратура
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