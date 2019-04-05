На ремонт ЕКАД выделили дополнительные 300 миллионов

Дополнительные 300 миллионов рублей из федерального бюджета потратят на ремонт ЕКАД. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому Свердловская область получила 450 миллионов рублей.

Выделенные федералами деньги помогут ускорить строительство второго и третьего участков кольцевой автодороги, сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона. Также строители активизируются на участке Семь Ключей — Большой Исток. Его планируют расширить до четырех полос, по две в каждом направлении. Еще 150 миллионов рублей направят на ремонт дороги Карпинск — Кытлым. Ее регулярно размывало дождями и талыми водами. Оставшиеся 16 километров реконструируют в этом году.

Ранее ЕТВ писал, какие свердловские трассы приведут в порядок в ближайший год. В список вошли 16 улиц Екатеринбурга, 21 улица Нижнего Тагила и другие региональные объекты обоих агломераций. Кроме того, мы составляли карту ремонта екатеринбургских дорог на 2019 год. Всего на ней 53 участка.