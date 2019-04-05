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Мэрия Екатеринбурга увеличит платную парковку на Белинского

15:08, 05 Апрель 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Вдоль улицы смогут припарковать 198 машин.

Мэрия Екатеринбурга расширит платную парковку на улице Белинского. Теперь машины будут стоять вдоль нее на участке от Куйбышева до Малышева (раньше было только до Энгельса). Количество мест увеличится с 175 до 198, говорится в поправках, которые внес в постановление мэр Александр Высокинский.

Параллельно с этим сократится количество парковочных мест на улице Малышева. Теперь оставить машину можно будет на участке от Белинского до Мамина Сибиряка. Парковку пришлось сократить до 85 мест, чтобы увеличить расстояние до остановки.

В 2019 году в Екатеринбурге появится от 500 до двух тысяч новых платных парковочных мест. Мэрия рассчитывает, что благодаря им водители перестанут парковаться в несколько рядов и осложнять этим движение общественного транспорта. Но после нового года платные парковки должны стать бесплатными в ночное время суток: с 22:00 до 7:00.

ЕТВ провел эксперимент и узнал, насколько легко заплатить за стоянку в центре города тому, кто никогда этого не делал. Читайте здесь.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, мэрия, парковки, платная парковка, Екатеринбург
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