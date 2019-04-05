Екатеринбург может остаться без Ural Music Night в 2019 году

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Все дело в том , что хоть фестиваль — полностью инициатива продюсерского центра « Лад» Ассоциация музыкантов Урала , его поддерживали и на региональном , и на местном уровне. В прошлые годы за несколько месяцев до мероприятия проходило собрание с участием правительства Свердловской области , где чиновники официально заявляли о своей поддержке. Но в 2019 такое собрание все еще не назначено , тем временем до Ural Music Night остается всего 2,5 месяца.





В разговоре с корреспондентом ЕТВ пресс-атташе фестиваля Людмила Шегал рассказала , что есть ряд спонсоров , на чью финансовую поддержку все еще рассчитывает оргкомитет , которые все еще не подтвердили свое участие. Для них важно , чтобы в проект включились чиновники.





« У нас есть президентский грант [24 миллиона рублей, — прим. ЕТВ] и обязательства по нему. Мы уже подписали хедлайнеров , они точно будут — это Little Big, Shortparis, Grupo Fantasma. Но , в случае отсутствия спонсорских денег , фестиваль точно не получится таким масштабным , как мы заявили ранее. Ни о каких 100 площадках речь идти не будет», — добавила Людмила Шегал.





По словам пресс-атташе , на комфортное существование фестиваля нужно около 90 миллионов рублей , но пока такую сумму организаторы собрать не могут. Хотя именно к ней стремятся.

Ural Music Night в 2019 году может потерять несколько крупных спонсорова значит — пройти в менее масштабном вариантечем заявлялось ранее. Пока что у оргкомитета есть только 30 миллионов рублей на мероприятиетогда как нужно 50.