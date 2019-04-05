Екатеринбург может остаться без Ural Music Night в 2019 году
08:40, 05 Апрель 2019
Организаторы рассказали о проблемах с финансированием фестиваля.
Ural Music Night в 2019 году может потерять несколько крупных спонсоров, а значит — пройти в менее масштабном варианте, чем заявлялось ранее. Пока что у оргкомитета есть только 30 миллионов рублей на мероприятие, тогда как нужно 50.
Все дело в том, что хоть фестиваль — полностью инициатива продюсерского центра «Лад» Ассоциация музыкантов Урала, его поддерживали и на региональном, и на местном уровне. В прошлые годы за несколько месяцев до мероприятия проходило собрание с участием правительства Свердловской области, где чиновники официально заявляли о своей поддержке. Но в 2019 такое собрание все еще не назначено, тем временем до Ural Music Night остается всего 2,5 месяца.
В разговоре с корреспондентом ЕТВ пресс-атташе фестиваля Людмила Шегал рассказала, что есть ряд спонсоров, на чью финансовую поддержку все еще рассчитывает оргкомитет, которые все еще не подтвердили свое участие. Для них важно, чтобы в проект включились чиновники.
«У нас есть президентский грант [24 миллиона рублей, — прим. ЕТВ] и обязательства по нему. Мы уже подписали хедлайнеров, они точно будут — это Little Big, Shortparis, Grupo Fantasma. Но, в случае отсутствия спонсорских денег, фестиваль точно не получится таким масштабным, как мы заявили ранее. Ни о каких 100 площадках речь идти не будет», — добавила Людмила Шегал.
По словам пресс-атташе, на комфортное существование фестиваля нужно около 90 миллионов рублей, но пока такую сумму организаторы собрать не могут. Хотя именно к ней стремятся.
Екатеринбург другими глазами: «Приехал в августе… и замерз»
ЕТВ поговорил с камерунским полузащитником «Урала» Петрусом Бумалем о расизме и других проблемах
Предполагается, что в 2019 году UMN впервые задействует «Екатеринбург Арену» в качестве своей площадки — там пройдет концерт хедлайнера, группы Little Big. Оргкомитет сумел получить на фестиваль большой президентский грант, 24 миллиона рублей.
Новое и интересное
Диско, этно и классика: Горенбург раскрыл подробности Ural Music Night
Развлечения
В этом году музыкальный фестиваль в Екатеринбурге задействует больше ста площадок.
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
Пост — советы диетолога
В Ельцин-центре наступил «Старый Новый Рок»
Лица и эмоции традиционного музыкального фестиваля в репортаже ЕТВ.