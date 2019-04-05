Эксперты назвали стоимость «корзины новорожденного» в Екатеринбурге
15:05, 05 Апрель 2019
В наборе есть вещи, необходимые для первых месяцев жизни ребенка.
Сервис объявлений Юла узнал, сколько стоит собрать «корзину для новорожденного» в Екатеринбурге. Молодым родителям придется раскошелится на шесть тысяч. Это на 12% ниже средней цены по России.
Самой дорогой оказалась простынка для новорожденного: за упаковку придется отдать 870 рублей. Набор подгузников для ребенка обойдется в 530 рублей, комбинезон — 510 рублей, крем и присыпка — стоят 210 и 200 рублей соответственно. Дешевле всего в Екатеринбурге продаются чепчик и слюнявчик — по 120 рублей.
В январе 2018 года в Свердловской области начали формировать «коробку для младенца». Туда попали вещи, необходимые для первых месяцев жизни ребенка — одеяла, комбинезоны, чепчики, распашонки, полотенца, бутылочки.
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