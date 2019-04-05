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«Будет прорыв»: корейцы хотят вложиться в ВСМ Екатеринбург - Челябинск

16:10, 05 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Переговоры продолжат на «Иннопроме-2019».
Свердловская область планирует привлечь Корею в качестве стратегического партнера строительства ВСМ Екатеринбург-Челябинск. Иностранная делегация во главе с директором железнодорожого управления Чунг Ги Кимом встретилась с вице-губернатором Олегом Чемезовым. Корейцам рассказали, что сейчас обдумывают варианты развития территории по пути железной дороги. Переговоры с Кореей продлятся на «Иннопроме-2019».

«Уверен, что при наших технологиях и производственном потенциале России, Свердловской области и Челябинска можно сделать настоящий прорыв в проекте ВСМ», — заявил Чунг Ги Ким.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев включил высокоскоростную магистраль Екатеринбург-Челябинск в стратегию пространственного развития до 2025 года. Строительство оценивают в 380 миллиардов рублей. Половину суммы планируют получить из федерального бюджета, но денег пока нет. Согласно утвержденному графику, проект должны завершить до 2024 года.

Снег, который пыль
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Корея, Екатеринбург - Челябинск, ВСМ, Челябинск, Екатеринбург
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