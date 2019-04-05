«Будет прорыв»: корейцы хотят вложиться в ВСМ Екатеринбург - Челябинск

«Уверен, что при наших технологиях и производственном потенциале России, Свердловской области и Челябинска можно сделать настоящий прорыв в проекте ВСМ», — заявил Чунг Ги Ким.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев включил высокоскоростную магистраль Екатеринбург-Челябинск в стратегию пространственного развития до 2025 года. Строительство оценивают в 380 миллиардов рублей. Половину суммы планируют получить из федерального бюджета, но денег пока нет. Согласно утвержденному графику, проект должны завершить до 2024 года.