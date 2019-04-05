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Антон Шипулин: «Храм святой Екатерины будет достопримечательностью»

11:25, 05 Апрель 2019
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Олимпийский чемпион по биатлону считает, что сооружение украсит город.

Антон Шипулин записал видеообращение к жителям Екатеринбурга. Биатлонист уверен, что «через пару лет мы будем наслаждаться и гордиться тем, что стоит на этой земле [в сквере у театра драмы — прим. ЕТВ].

Обращение олимпийского чемпиона появилось на странице храма святой Екатерины в Instagtam. Шипулин говорит, что его часто спрашивают, какие достопримечательности есть в Екатеринбурге. И именно храм, по мнению олимпийского чемпиона будет тем объектом, о котором он будет рассказывать своим друзьям.

Снег, который пыль
Разбираемся, как неубранные и почерневшие сугробы портят здоровье екатеринбуржцам.
Антон Шипулин
российский биатлонист

Я считаю, что это очень хороший проект для жителей города. Здесь может много быть людей, которые приходят и хотят подчеркнуть свою духовную составляющую. Будет парк спортивный, скамейки. Деревьев еще больше, чем сейчас. Храм небесной покровительницы Екатеринбурга должен стоять и украшать город. Хочется обратиться ко всем — кто за и кто против — не ругайтесь, давайте будем добрей. Все у нас получится.

Антон Шипулин
Кто за храм?
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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, храм-на-драме, храм Святой Екатерины, Екатеринбург, Антон Шипулин
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