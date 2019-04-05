Антон Шипулин: «Храм святой Екатерины будет достопримечательностью»

Антон Шипулин записал видеообращение к жителям Екатеринбурга. Биатлонист уверен, что «через пару лет мы будем наслаждаться и гордиться тем, что стоит на этой земле [в сквере у театра драмы — прим. ЕТВ].

Обращение олимпийского чемпиона появилось на странице храма святой Екатерины в Instagtam. Шипулин говорит, что его часто спрашивают, какие достопримечательности есть в Екатеринбурге. И именно храм, по мнению олимпийского чемпиона будет тем объектом, о котором он будет рассказывать своим друзьям.