Антон Шипулин: «Храм святой Екатерины будет достопримечательностью»
Антон Шипулин записал видеообращение к жителям Екатеринбурга. Биатлонист уверен, что «через пару лет мы будем наслаждаться и гордиться тем, что стоит на этой земле [в сквере у театра драмы — прим. ЕТВ].
Обращение олимпийского чемпиона появилось на странице храма святой Екатерины в Instagtam. Шипулин говорит, что его часто спрашивают, какие достопримечательности есть в Екатеринбурге. И именно храм, по мнению олимпийского чемпиона будет тем объектом, о котором он будет рассказывать своим друзьям.
Я считаю, что это очень хороший проект для жителей города. Здесь может много быть людей, которые приходят и хотят подчеркнуть свою духовную составляющую. Будет парк спортивный, скамейки. Деревьев еще больше, чем сейчас. Храм небесной покровительницы Екатеринбурга должен стоять и украшать город. Хочется обратиться ко всем — кто за и кто против — не ругайтесь, давайте будем добрей. Все у нас получится.