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А деньги? Медведев пообещал поддержать 300-летие Екатеринбурга

18:35, 05 Апрель 2019
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Фото: правительство РФ
Губернатор Евгений Куйвашев встретился с премьер-министром.
Губернатор Евгений Куйвашев встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Глава региона рассказал о благоустройстве и экономике. «Поделился, как хорошо у нас зарекомендовала себя практика выбора приоритетных объектов благоустройства через голосование жителей муниципалитетов», — сообщил Евгений Куйвашев в соцсетях.

В ответ премьер пообещал поддержать со стороны правительства международные проекты в Екатеринбурге: выставку «Иннопром», саммит GMIS-2019, заявку на Универсиаду и 300-летие Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Мэр Александр Высокинский представил план мероприятий к 300-летию Екатеринбурга. На реализацию всех проектов потребуется 240 миллиардов рублей: 67 миллиардов потратит бизнес, большие надежды возлагаются и на федеральный бюджет. ЕТВ подробно рассказал обо всех планах.
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Провели рабочую встречу с председателем Правительства РФ Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Я доложил о том, как развивается свердловская экономика, какие приоритетные задачи стоят перед регионом, бизнесом и властью. Нам есть чем гордиться: ВРП с 2012 года вырос в 1,5 раза (2,25 трлн рублей); индекс промышленного производства в прошлом году — 109%. Хорошие цифры по вводу жилья, сельскому хозяйству. ⠀ У нас принято 55 региональных программ, которые должны помочь осуществить рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. ⠀ Я подробно рассказал Дмитрию Анатольевичу про программу «Жилье и городская среда», в рамках которой идет благоустройство дворов и придомовых территорий. Поделился, как хорошо у нас зарекомендовала себя практика выбора приоритетных объектов благоустройства через голосование жителей муниципалитетов. ⠀ Также рассказал о подготовке больших международных мероприятий — выставки «Иннопром-2019», саммита GMIS-2019, заявки на Универсиаду и 300-летия Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Дмитрий Анатольевич пообещал поддержать проекты со стороны Правительства РФ.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, губернатор, Свердловская область , Екатеринбург, Дмитрий Медведев, Евгений Куйвашев
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