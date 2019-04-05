А деньги? Медведев пообещал поддержать 300-летие Екатеринбурга
18:35, 05 Апрель 2019
Губернатор Евгений Куйвашев встретился с премьер-министром.
Губернатор Евгений Куйвашев встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Глава региона рассказал о благоустройстве и экономике. «Поделился, как хорошо у нас зарекомендовала себя практика выбора приоритетных объектов благоустройства через голосование жителей муниципалитетов», — сообщил Евгений Куйвашев в соцсетях.
В ответ премьер пообещал поддержать со стороны правительства международные проекты в Екатеринбурге: выставку «Иннопром», саммит GMIS-2019, заявку на Универсиаду и 300-летие Екатеринбурга и Нижнего Тагила.
Мэр Александр Высокинский представил план мероприятий к 300-летию Екатеринбурга. На реализацию всех проектов потребуется 240 миллиардов рублей: 67 миллиардов потратит бизнес, большие надежды возлагаются и на федеральный бюджет. ЕТВ подробно рассказал обо всех планах.
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