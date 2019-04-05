А деньги? Медведев пообещал поддержать 300-летие Екатеринбурга

Губернатор Евгений Куйвашев встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Глава региона рассказал о благоустройстве и экономике. « Поделился , как хорошо у нас зарекомендовала себя практика выбора приоритетных объектов благоустройства через голосование жителей муниципалитетов», — сообщил Евгений Куйвашев в соцсетях.





В ответ премьер пообещал поддержать со стороны правительства международные проекты в Екатеринбурге: выставку « Иннопром», саммит GMIS-2019 , заявку на Универсиаду и 300-летие Екатеринбурга и Нижнего Тагила.



