У чиновников Свердловской области средняя зарплата выросла до 60 тысяч
11:57, 04 Апрель 2019
Самые большие оклады в регионе — у тех, кто служит в органах законодательной власти.
Свердловскстат подсчитал рост зарплат у чиновников за 2018 год. Согласно статистическим данным, средняя зарплата работников государственных и муниципальных органов составила 50 935 рублей. Лидируют представили органов законодательной власти — в среднем они получают почти 73 тысяч рублей. Самая маленькая зарплата у их коллег в муниципалитетах — около 49 тысяч рублей. У работников судов и прокуратуры средняя зарплата составляет 65,8 тысяч рублей.
По сравнению с 2017 годом наиболее существенно выросла зарплата у свердловчан, занимающих должности на государственной гражданской службе, — на 11,6%. Наименьший рост зарплат статистика зафиксировала у тех, кто находится на муниципальной службе — всего 2,4%.
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