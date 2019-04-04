У чиновников Свердловской области средняя зарплата выросла до 60 тысяч

Свердловскстат подсчитал рост зарплат у чиновников за 2018 год. Согласно статистическим данным, средняя зарплата работников государственных и муниципальных органов составила 50 935 рублей. Лидируют представили органов законодательной власти — в среднем они получают почти 73 тысяч рублей. Самая маленькая зарплата у их коллег в муниципалитетах — около 49 тысяч рублей. У работников судов и прокуратуры средняя зарплата составляет 65,8 тысяч рублей.

По сравнению с 2017 годом наиболее существенно выросла зарплата у свердловчан, занимающих должности на государственной гражданской службе, — на 11,6%. Наименьший рост зарплат статистика зафиксировала у тех, кто находится на муниципальной службе — всего 2,4%.