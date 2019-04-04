Свердловских водителей заставят отмыть грязные номера 

В Свердловской области два дня подряд будут ловить водителей с грязными регистрационными номерами. В рамках акции « Чистый автомобиль» знаки планируют открыть для камер фиксации нарушений ПДД. Если водители откажутся мыть их , то получат штраф 500 рублей , сообшил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых. Акция продлится с 5 по 6 апреля.



