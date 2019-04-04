Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Свердловских водителей заставят отмыть грязные номера 

18:46, 04 Апрель 2019
car-1149997_960_720.jpg
Фото: pixabay
Акция чистоты продлится два дня. 
В Свердловской области два дня подряд будут ловить водителей с грязными регистрационными номерами. В рамках акции «Чистый автомобиль» знаки планируют открыть для камер фиксации нарушений ПДД. Если водители откажутся мыть их, то получат штраф 500 рублей, сообшил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых. Акция продлится с 5 по 6 апреля.

Номера автомобиля признают нечитаемыми, если их невозможно прочесть в темное время суток с расстояния 20 метров или если днем не видно хотя бы одну букву или цифру госномера. Если вы попытаетесь свалить непроглядные номера на грязь, то знайте: жижи больше нет. Так мэр сказал.
Улетные цены
Разбираемся, почему стоимость перелета из Екатеринбурга в Пекин, Прагу, Париж в два раза дороже.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Свердловских водителей заставят отмыть грязные номера »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, штраф, автомобилисты, полиция, ГИБДД, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Протестные дальнобойщики победили канаву и встретились с Юрием Деминым
Общество
Протестные дальнобойщики победили канаву и встретились с Юрием Деминым
ЕТВ побывал в уральском штабе дальнобойной революции и узнал о дальнейших планах борцов с «Платоном».
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
30 апреля в 12:30
С Елена Чекалова
Пост — советы диетолога
05 апреля в 18:00
С
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Общество
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Суд обязал предпринимателей выплатить ей почти 300 тысяч рублей.