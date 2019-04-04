Свердловских водителей заставят отмыть грязные номера
18:46, 04 Апрель 2019
Акция чистоты продлится два дня.
В Свердловской области два дня подряд будут ловить водителей с грязными регистрационными номерами. В рамках акции «Чистый автомобиль» знаки планируют открыть для камер фиксации нарушений ПДД. Если водители откажутся мыть их, то получат штраф 500 рублей, сообшил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых. Акция продлится с 5 по 6 апреля.
Номера автомобиля признают нечитаемыми, если их невозможно прочесть в темное время суток с расстояния 20 метров или если днем не видно хотя бы одну букву или цифру госномера. Если вы попытаетесь свалить непроглядные номера на грязь, то знайте: жижи больше нет. Так мэр сказал.
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