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Свердловская прокуратура обнаружила в больнице лифт без инструкции

15:05, 04 Апрель 2019
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Фото: prokuratura.ur.ru
Пенсионерка была вынуждена спускаться по лестнице на коленях, потому что не могла воспользоваться подъемником.

Прокуратура Первоуральска проверила доступность инфраструктуры городской больницы, в которой пенсионерка из-за неработающего лифта спускалась по лестнице ползком. В клинике в 2015 году был установлен лифт для маломобильных пациентов. У дверей подъемника на первом этаже вывешено объявление о том, что за помощью в использовании лифта надо обращаться в регистратуру.

Но травмпункт находится на втором этаже. Именно оттуда на четвереньках была вынуждена спускаться пожилая женщина, повредившая ногу. И, как было выяснено в ходе прокурорской проверки, возле лифта на втором этаже «объявлений с разъяснением о пользовании подъемника не имеется». Но даже если бы оно и было, обратиться в регистратуру, находящуюся этажом ниже, травмированные пациенты вряд ли бы смогли.

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Фото: prokuratura.ur.ru

Прокурорская проверка продолжается. Сотрудники надзорного ведомства дадут правовую оценку соблюдения требований деятельности больницы при оказании медицинской помощи и доступности имеющейся инфраструктуры.

Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, Первоуральск, прокуратура, пенсионерка
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