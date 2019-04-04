Свердловская прокуратура обнаружила в больнице лифт без инструкции

Прокуратура Первоуральска проверила доступность инфраструктуры городской больницы, в которой пенсионерка из-за неработающего лифта спускалась по лестнице ползком. В клинике в 2015 году был установлен лифт для маломобильных пациентов. У дверей подъемника на первом этаже вывешено объявление о том, что за помощью в использовании лифта надо обращаться в регистратуру.

Но травмпункт находится на втором этаже. Именно оттуда на четвереньках была вынуждена спускаться пожилая женщина, повредившая ногу. И, как было выяснено в ходе прокурорской проверки, возле лифта на втором этаже «объявлений с разъяснением о пользовании подъемника не имеется». Но даже если бы оно и было, обратиться в регистратуру, находящуюся этажом ниже, травмированные пациенты вряд ли бы смогли.