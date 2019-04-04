Свердловская область оказалась в тройке регионов, пораженных ВИЧ

Роспотребнадзор выявил 23 региона , пораженных ВИЧ-инфекцией. Больше всего больных зарегистрировали в Кемеровской области — 1833,2 на сто тысяч человек. На втором месте Иркутская область , на третьем — Свердловская. Всего за 2018 год в России выявили 101 , 3 тысячи новых случаев заболевания , говорится в справке научно-методического центра. Общее число ВИЧ-инфицированных достигло одного миллиона человек. Большинство больных находятся в возрастной группе от 30 до 50 лет. При употреблении наркотиков заразились только 39%.



