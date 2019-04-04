Свердловская область оказалась в тройке регионов, пораженных ВИЧ
10:22, 04 Апрель 2019
За год от болезни скончались 1,6 тысячи уральцев.
Роспотребнадзор выявил 23 региона, пораженных ВИЧ-инфекцией. Больше всего больных зарегистрировали в Кемеровской области — 1833,2 на сто тысяч человек. На втором месте Иркутская область, на третьем — Свердловская. Всего за 2018 год в России выявили 101, 3 тысячи новых случаев заболевания, говорится в справке научно-методического центра. Общее число ВИЧ-инфицированных достигло одного миллиона человек. Большинство больных находятся в возрастной группе от 30 до 50 лет. При употреблении наркотиков заразились только 39%.
За год в Свердловской области от инфекции скончались 1,6 тысячи человек — на 10% больше, чем годом ранее. Коэффициент смертности составил 38,1 случая на 100 тысяч. В декабре Екатеринбург первым в России подписал Парижскую декларацию о противодействии распространению ВИЧ. Документ предполагает, что к 2020 году будут достигнуты целевые показатели: 90% людей с ВИЧ будут знать о своем статусе, принимать лечение и иметь нулевую вирусную нагрузку, что позволит им вести полноценную жизнь и снизить риск распространения инфекции к нолю. ЕТВ разбирался, есть ли эффект от подписания документа.
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