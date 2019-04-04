«Спецавтобаза» слукавила в суде по увеличению мусорного тарифа

Мусорный оператор «Спецавтобаза» уточнил исковые требования к региональной энергетической комиссии. Компания просит добавить в тариф зарплату для 85 работников, которые будут искать несанкционированные свалки, повысить зарплату остальным сотрудникам с учетом инфляции, заложить деньги на мусорные мешки, мебель и канцтовары, сообщает Znak.com. «Спецавтобаза» заявляет, что эти расходы изначально закладывали в тариф, но их не одобрила экспертная комиссия. Сейчас компания пытается оспорить это заключение.

Оператор считает, что с учетом всех затрат тариф для горожан поднимется максимум на 20 копеек. А с учетом возможного снижения НДС и налога на прибыль, может и вовсе уменьшится. С подсчетами «Спецавтобазы» не согласна региональная энергетическая комиссия Свердловской области. В суде они заявили, что с учетом всех требований тариф нужно поднимать на 50-70 рублей в месяц.