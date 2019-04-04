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«Спецавтобаза» слукавила в суде по увеличению мусорного тарифа

16:43, 04 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Цифры оператора и региональной энергетической комиссии разошлись на десятки рублей.

Мусорный оператор «Спецавтобаза» уточнил исковые требования к региональной энергетической комиссии. Компания просит добавить в тариф зарплату для 85 работников, которые будут искать несанкционированные свалки, повысить зарплату остальным сотрудникам с учетом инфляции, заложить деньги на мусорные мешки, мебель и канцтовары, сообщает Znak.com. «Спецавтобаза» заявляет, что эти расходы изначально закладывали в тариф, но их не одобрила экспертная комиссия. Сейчас компания пытается оспорить это заключение.

Оператор считает, что с учетом всех затрат тариф для горожан поднимется максимум на 20 копеек. А с учетом возможного снижения НДС и налога на прибыль, может и вовсе уменьшится. С подсчетами «Спецавтобазы» не согласна региональная энергетическая комиссия Свердловской области. В суде они заявили, что с учетом всех требований тариф нужно поднимать на 50-70 рублей в месяц.

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Если посчитать, за год эти 20 копеек превратятся в 2,4 рубля с человека. Если умножить эту сумму на 1,5 миллиона жителей Екатеринбурга, то получим 3,6 миллиона рублей. Этого хватит только на месячную зарплату 85 сотрудникам «Спецавтобазы» (в среднем они получают 42 тысячи в месяц). На что будут существовать эти люди остальные 11 месяцев — неизвестно. В таком случае опасения РЭК кажутся оправданными.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил снизить мусорные тарифы. Его поддержало региональное отделение «Единой России». После этого РЭК скорректировала тариф «Спецавтобазы», уменьшив его с 697,8 рубля до 694,3 рубля. То есть жители столицы Урала должны были платить не 148,6 рублей а 147,9 с человека. Это постановление «Спецавтобаза» тоже просит признать недействительным.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Мусор, в котором я живу, Свердловская область , Екатеринбург, деньги, "Спецавтобаза", мусор, мусорная реформа
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