Мэрия начала пилить районы в пользу Академического
15:23, 04 Апрель 2019
Границы восьмого района должны определить в течение девяти месяцев.
Мэрия Екатеринбурга начала формировать границы и социальную структуру района Академический. «Нужно немного урезать Верх-Исетский район и сильно урезать Ленинский», — сообщил вице-мэр Александр Ковальчик. На уровне города процедура займет девять месяцев. Параллельно областное правительство подготовить законопроект. После этого федеральное правительство должно утвердить размещение новых судов, полицейских пунктов, прокуратуры. Это займет еще полгода. Процесс завершится постановлением правительства.
Для того, чтобы появился новый район, комиссия по топонимике должна проверить, что на его территории нет улиц с одинаковыми названиями. Это может осложнить прописку жителей.
«Мы согласовали объекты размещения малых и средних производств и деловой активности, чтобы жители не выезжали с территории Академического», — заявил Высокинский. Планируется, что после оформления Академического, как района, количество его жителей достигнет 300 тысяч человек и он станет самым крупным в Екатеринбурге.
Мэр Александр Высокинский предложил создать восьмой административный район в рамках подготовки к 300-летию Екатеринбурга. С его позицией не согласились депутаты гордумы. Они предложили включить Академический в состав Ленинского района, чтобы решить проблему с нехваткой школьных мест.
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