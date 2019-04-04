Мэрия начала пилить районы в пользу Академического

Мэрия Екатеринбурга начала формировать границы и социальную структуру района Академический. « Нужно немного урезать Верх-Исетский район и сильно урезать Ленинский», — сообщил вице-мэр Александр Ковальчик. На уровне города процедура займет девять месяцев. Параллельно областное правительство подготовить законопроект. После этого федеральное правительство должно утвердить размещение новых судов , полицейских пунктов , прокуратуры. Это займет еще полгода. Процесс завершится постановлением правительства.





Для того , чтобы появился новый район , комиссия по топонимике должна проверить , что на его территории нет улиц с одинаковыми названиями. Это может осложнить прописку жителей.





« Мы согласовали объекты размещения малых и средних производств и деловой активности , чтобы жители не выезжали с территории Академического», — заявил Высокинский. Планируется , что после оформления Академического , как района , количество его жителей достигнет 300 тысяч человек и он станет самым крупным в Екатеринбурге.







Мэр Александр Высокинский предложил создать восьмой административный район в рамках подготовки к 300-летию Екатеринбурга. С его позицией не согласились депутаты гордумы. Они предложили включить Академический в состав Ленинского района , чтобы решить проблему с нехваткой школьных мест.



