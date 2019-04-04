Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Екатеринбурженка заставила друга выплатить долг ради отдыха в Таиланде

13:13, 04 Апрель 2019
jetty-1807471_960_720.jpg
Фото: pixabay.com
Романтический отпуск оказался под угрозой из-за невыплаченного кредита.

Житель Екатеринбурга задолжал банку 110 тысяч рублей. Но купил билеты в Таиланд, чтобы отдохнуть с подругой.

Перед поездкой ответственная девушка заглянула на страницу онлайн-сервиса «Банк данных исполнительных производств» и обнаружила в числе должников своего бойфренда. Чкаловский райотдел судебных приставов начал исполнительное производство в отношении неплательщика.

Улетные цены
Почему так дорого летать из Екатеринбурга.
Выезд за пределы России ограничен для граждан, имеющих долг свыше 30 тысяч рублей. Поэтому отпуск в солнечном Таиланде оказался под угрозой. Чтобы не лишиться романтического путешествия, мужчина незамедлительно погасил задолженность, после чего судебный пристав-исполнитель отменил запрет на выезд за границу.
Авторы:
Ксения Фикс
Что вы думаете о материале «Екатеринбурженка заставила друга выплатить долг ради отдыха в Таиланде»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Таиланд, отпуск , кредит, должник, судебные приставы
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Шведы вычеркнули лавину из списка причин гибели группы Дятлова
Общество
Шведы вычеркнули лавину из списка причин гибели группы Дятлова
Иностранные исследователи утверждают, что поставили свою палатку на склоне Горы Мертвецов и убедились: снег в этом месте не может набрать нужную массу и скорость для того, чтобы причинить травмы.
Главные новости Екатеринбурга 04.04.2019
04 апреля в 19:00
С
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
30 апреля в 12:30
С Елена Чекалова
Прокуратура выдавила конспирологию из дела о гибели группы Дятлова
Общество
Прокуратура выдавила конспирологию из дела о гибели группы Дятлова
Сотрудники надзорного ведомства, проводившие проверку трагедии, начали методично устранять «белые пятна» и снимать вопросы исследователей этого происшествия.
Были знамена жестяные, а стали ледяные. Екатеринбургу вернули памятник
Общество
Были знамена жестяные, а стали ледяные. Екатеринбургу вернули памятник
На Городском пруду появилась скульптура из застывшей воды — символ памяти о Краснознаменной группе, которую снесли с Плотинки шесть лет назад.