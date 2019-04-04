Екатеринбурженка заставила друга выплатить долг ради отдыха в Таиланде
13:13, 04 Апрель 2019
Романтический отпуск оказался под угрозой из-за невыплаченного кредита.
Житель Екатеринбурга задолжал банку 110 тысяч рублей. Но купил билеты в Таиланд, чтобы отдохнуть с подругой.
Перед поездкой ответственная девушка заглянула на страницу онлайн-сервиса «Банк данных исполнительных производств» и обнаружила в числе должников своего бойфренда. Чкаловский райотдел судебных приставов начал исполнительное производство в отношении неплательщика.
Улетные цены
Почему так дорого летать из Екатеринбурга.
Выезд за пределы России ограничен для граждан, имеющих долг свыше 30 тысяч рублей. Поэтому отпуск в солнечном Таиланде оказался под угрозой. Чтобы не лишиться романтического путешествия, мужчина незамедлительно погасил задолженность, после чего судебный пристав-исполнитель отменил запрет на выезд за границу.
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