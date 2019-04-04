Екатеринбуржец отсудил у «Водоканала» 200 тысяч за открытый люк
11:33, 04 Апрель 2019
Мужчина повредил свой автомобиль.
В июне 2018 года екатеринбуржец на своем «Субару» наехал на открытый люк на улице Титова — он находился на участке со срезанным асфальтом в углублении десять сантиметров. У машины оказались повреждены передние два колеса, рассказали ЕТВ в пресс-службе Свердловского облсуда. Независимый эксперт оценил ущерб в 179 тысяч рублей, с этим заключением автовладелец отправился в суд.
Екатеринбуржец требовал от «Водоканала» оплатить ремонт, экспертизу, пошлины и адвоката — всего 220 тысяч рублей. Кировский районный суд удовлетворил иск частично, постановив, что «Водоканал» выплатит 212 тысяч рублей.
МУП подал апелляцию, но Свердловский облсуд оставил ее без удовлетворения, а решение районного суда — в силе.
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