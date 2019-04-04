Екатеринбуржец отсудил у «Водоканала» 200 тысяч за открытый люк

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Екатеринбуржец требовал от « Водоканала» оплатить ремонт , экспертизу , пошлины и адвоката — всего 220 тысяч рублей. Кировский районный суд удовлетворил иск частично , постановив , что « Водоканал» выплатит 212 тысяч рублей.





МУП подал апелляцию , но Свердловский облсуд оставил ее без удовлетворения , а решение районного суда — в силе.

В июне 2018 года екатеринбуржец на своемСубару» наехал на открытый люк на улице Титова — он находился на участке со срезанным асфальтом в углублении десять сантиметров. У машины оказались повреждены передние два колесарассказали ЕТВ в пресс-службе Свердловского облсуда. Независимый эксперт оценил ущерб в 179 тысяч рублейс этим заключением автовладелец отправился в суд.