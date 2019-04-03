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Зиганшин начал готовить Шарташский лесопарк к «Чистым играм»

17:29, 03 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Конкурс по скоростной уборке мусора пройдет в мае.

Директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин анонсировал подготовку к очередным «Чистым играм», которые пройдут в мае. Участникам конкурса традиционно предложат почистить парк на скорость. Победит тот, кто за короткий промежуток времени уберет как можно больше отходов. «В ближайшее время мы поделимся своими планами и задумками, поверьте, в этом году будет еще интереснее! Ждем Вас! Наш девиз: Пришел, очистил, победил!» — написал Зиганшин в Facebook. Информация будет появляться на сайте лесопарка и на платформе «Чистых игр».

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Напомним, «Чистые игры» проходят по всей России с 2014 года. Спустя четыре года экологическая акция добралась до Екатеринбурга. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев выбрал для проведения конкурса Шарташский лесопарк. Участвовать в соревнованиях могут екатеринбуржцы от семи лет и старше. В 2018 году участники «Чистых игр» убрали 3,5 тонны мусора.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , Шарташский лесопарк, уборка мусора, экология
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