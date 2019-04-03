Зиганшин начал готовить Шарташский лесопарк к «Чистым играм»

Директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин анонсировал подготовку к очередным «Чистым играм», которые пройдут в мае. Участникам конкурса традиционно предложат почистить парк на скорость. Победит тот, кто за короткий промежуток времени уберет как можно больше отходов. «В ближайшее время мы поделимся своими планами и задумками, поверьте, в этом году будет еще интереснее! Ждем Вас! Наш девиз: Пришел, очистил, победил!» — написал Зиганшин в Facebook. Информация будет появляться на сайте лесопарка и на платформе «Чистых игр».