В Свердловской области восстановят 27 тысяч гектаров вырубленного леса

В 2019 году в Свердловской области восстановят 27 тысяч гектаров вырубленных и погибших деревьев. Это 92% от количества израсходованных насаждений. Согласно нацпроекту «Экология», к 2024 году лес должны восстанавливать полностью, сообщили в департаменте информполитики региона. Министерство природных ресурсов Свердловской области также планируют снизить смертность деревьев из-за пожаров и вредителей. В 2019 году для этого закупят пожарную технику на 138 миллионов рублей. Деньги выделят из федерального бюджета.

Недавно министерству природных ресурсов пришлось отказаться от планов вырубить 220 гектаров леса в Свердловской области. На участках Алапаевского, Кушвинского и Байкаловского лесничеств должна была работать компания «Лестех». Среди лесов под вырубку оказались и защитные леса Березовского. Местные жители потребовали сохранить деревья, поэтому министерство отправило проект на доработку.