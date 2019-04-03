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В Свердловской области восстановят 27 тысяч гектаров вырубленного леса

15:33, 03 Апрель 2019
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Фото: pixabay
В 2019 году планируют спасти деревья от огня и древоточцев. 

В 2019 году в Свердловской области восстановят 27 тысяч гектаров вырубленных и погибших деревьев. Это 92% от количества израсходованных насаждений. Согласно нацпроекту «Экология», к 2024 году лес должны восстанавливать полностью, сообщили в департаменте информполитики региона. Министерство природных ресурсов Свердловской области также планируют снизить смертность деревьев из-за пожаров и вредителей. В 2019 году для этого закупят пожарную технику на 138 миллионов рублей. Деньги выделят из федерального бюджета.

Недавно министерству природных ресурсов пришлось отказаться от планов вырубить 220 гектаров леса в Свердловской области. На участках Алапаевского, Кушвинского и Байкаловского лесничеств должна была работать компания «Лестех». Среди лесов под вырубку оказались и защитные леса Березовского. Местные жители потребовали сохранить деревья, поэтому министерство отправило проект на доработку.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, вырубка деревьев, лес, Свердловская область , Екатеринбург
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