Впереди только столицы: Екатеринбург стал третьим по средней зарплате

Екатеринбург стал третьим городом по величине средней зарплаты. Жители города получают 37 тысяч рублей в месяц. Лидирующие позиции занимают Москва и Санкт-Петербург: там платят по 53 и 46 тысяч соответственно, сообщает «Авито Работа».

Средняя зарплата в Екатеринбурге подросла на 4%. В число самых востребованных профессий вошли продавцы, перевозчики, строители, работники автобизнеса и производственники. В свою очередь, работники искали вакансии по группам «транспорт, логистика», «строительство», «без опыта, студенты», «продажи» и «автомобильный бизнес».