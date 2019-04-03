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Владелец «Сима-Ленда» оплатит школе Екатеринбурга отдельную столовую

13:37, 03 Апрель 2019
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Кабинет, который обустроил Симановский в школе № 106
Фото: ЕТВ
Андрей Симановский уже подарил тому же учебному заведению на Вторчермете класс математики.
В школе № 106 на Вторчермете появится отдельный пищеблок, который расположится в новом здании. В проекте участвует владелец «Сима-Ленда» Андрей Симановский, который в 1977 окончил эту школу. В прошлом году он уже помог родному учебному заведению, оплатив ремонт в классе математики и классе русского языка и литературы. Кабинеты оформили в родном для Симановского стиле — с позолотой и красивыми светильниками.

В пятницу, 5 апреля, на базе школы пройдет выездное совещание, на котором обсудят проект. Он уже готов на 99%, рассказали ЕТВ в пресс-службе мэрии. Пищеблок займет площадь в 1450 квадратных метров, с основным зданием его соединит теплый переход.

Нынешняя столовая в школе № 106 располагается в подвальном помещении, так как здание строили в 1958 году. Сейчас там не хватает места для всех учеников. Если перенос окажется удачным, то то же самое будут делать в других школах Екатеринбурга, которые испытывают схожие проблемы.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, школы, Сима-лэнд, Андрей Симановский
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