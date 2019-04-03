Владелец «Сима-Ленда» оплатит школе Екатеринбурга отдельную столовую

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В пятницу , 5 апреля , на базе школы пройдет выездное совещание , на котором обсудят проект. Он уже готов на 99%, рассказали ЕТВ в пресс-службе мэрии. Пищеблок займет площадь в 1450 квадратных метров , с основным зданием его соединит теплый переход.





Нынешняя столовая в школе № 106 располагается в подвальном помещении , так как здание строили в 1958 году. Сейчас там не хватает места для всех учеников. Если перенос окажется удачным , то то же самое будут делать в других школах Екатеринбурга , которые испытывают схожие проблемы.