В Верхней Пышме за долги отключили свет в 50 квартирах

Свердловские энергетики отключили свет в 50 квартирах Верхней Пышмы, жители которых не оплачивали квитанции больше двух месяцев. Должники, которые уже живут без света, попытались подключиться к соседям. Теперь им грозит штраф десять тысяч рублей. Общий долг жителей городского округа за электричества составил 29 миллионов рублей. В месяц под ограничения попали 1,2 тысячи неплательщиков, сообщили в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс».

Жители Екатеринбурга тоже накопили многомиллионные долги. Например, за отопление и горячую воду задолжали уже 270 миллионов рублей. С начала года«ЭнергосбыТ Плюс» направил 14 тысяч писем с требованием начать платить за ресурсы. Если жители продолжат копить долги, то энергетики отключат горячую воду и будут добиваться выплат через суд.