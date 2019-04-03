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В Верхней Пышме за долги отключили свет в 50 квартирах

09:28, 03 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Жители округа задолжали уже 29 миллионов. 

Свердловские энергетики отключили свет в 50 квартирах Верхней Пышмы, жители которых не оплачивали квитанции больше двух месяцев. Должники, которые уже живут без света, попытались подключиться к соседям. Теперь им грозит штраф десять тысяч рублей. Общий долг жителей городского округа за электричества составил 29 миллионов рублей. В месяц под ограничения попали 1,2 тысячи неплательщиков, сообщили в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс».

Жители Екатеринбурга тоже накопили многомиллионные долги. Например, за отопление и горячую воду задолжали уже 270 миллионов рублей. С начала года«ЭнергосбыТ Плюс» направил 14 тысяч писем с требованием начать платить за ресурсы. Если жители продолжат копить долги, то энергетики отключат горячую воду и будут добиваться выплат через суд.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, электричество, долги, Екатеринбург, Свердловская область
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