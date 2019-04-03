В школах Екатеринбурга осталось четыре тысячи мест для первоклассников
12:24, 03 Апрель 2019
Детей продолжают принимать 95 образовательных учреждений.
Начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева отчиталась перед депутатами гордумы о приеме первоклассников. По словам чиновницы, на 29 марта были открыты 1 800 дополнительных мест в 41 школе.
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На 1 апреля подано 19 381 заявление на зачисление. 17 246 заявок удовлетворено. Это около 90%. Завершили прием 65 школ, 95 школ продолжают прием. 3 850 свободных мест еще есть.
Екатерина Сибирцева подчеркнула, что всем школьникам хватит места, и призвала не устраивать панику. В 2019 году ожидают порядка 19,5 тысяч первоклассников.
Тем не менее, в этом году при приеме детей обнаружили ряд проблем. Во-первых, технические сложности, когда завис сайт госуслуг. Во-вторых, отсутствие преимущества у детей-инвалидов, близнецов, многодетных семей. В-третьих, детям с постоянной регистрацией могли отказывать, а с временной — нет, что несправедливо. В-четверых, общая нехватка мест. В департаменте образования пообещали решать все проблемы.
Напомним, 11 февраля родители будущих первоклассников Екатеринбурга обнаружили, что электронная очередь на запись в первые классы перепуталась. Заявки оказались не в той последовательности, в которой были изначально.
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