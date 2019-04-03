В школах Екатеринбурга осталось четыре тысячи мест для первоклассников

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, 11 февраля родители будущих первоклассников Екатеринбурга , в которой были изначально. Напомним11 февраля родители будущих первоклассников Екатеринбурга обнаружили , что электронная очередь на запись в первые классы перепуталась. Заявки оказались не в той последовательностив которой были изначально.

Тем не менеев этом году при приеме детей обнаружили ряд проблем. Во-первыхтехнические сложностикогда завис сайт госуслуг. Во-вторыхотсутствие преимущества у детей-инвалидовблизнецовмногодетных семей. В-третьихдетям с постоянной регистрацией могли отказыватьа с временной — нетчто несправедливо. В-четверыхобщая нехватка мест. В департаменте образования пообещали решать все проблемы.