Трасса под Екатеринбургом лишится полосы до конца сентября

На подъезде к Екатеринбургу по трассе М5 «Урал» изменится схема движения. На участке с 183 по 186 километр (возле села Патруши) отремонтируют полосу движения. Объехать ремонтный участок можно будет через Арамильский тракт, сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора». Для движения оставят по две полосы в каждую сторону. Водителям придется соблюдать скоростной режим.

Рабочие должны обновить верхний слой, восстановить ограждения и остановку возле коллективных садов, проложить тротуар и построить две разворотные петли. Ремонт продлится с 9 апреля по 30 сентября. Сообщит о нештатной ситуации можно диспетчеру по номеру 8-800-200-63-06. Участок, где развернутся работы, отмечен на карте: