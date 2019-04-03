Трасса под Екатеринбургом лишится полосы до конца сентября
16:47, 03 Апрель 2019
Челябинский тракт ждет долгий ремонт.
На подъезде к Екатеринбургу по трассе М5 «Урал» изменится схема движения. На участке с 183 по 186 километр (возле села Патруши) отремонтируют полосу движения. Объехать ремонтный участок можно будет через Арамильский тракт, сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора». Для движения оставят по две полосы в каждую сторону. Водителям придется соблюдать скоростной режим.
Рабочие должны обновить верхний слой, восстановить ограждения и остановку возле коллективных садов, проложить тротуар и построить две разворотные петли. Ремонт продлится с 9 апреля по 30 сентября. Сообщит о нештатной ситуации можно диспетчеру по номеру 8-800-200-63-06. Участок, где развернутся работы, отмечен на карте:
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Фото: «Уралуправтодор»
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