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Трасса под Екатеринбургом лишится полосы до конца сентября

16:47, 03 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Челябинский тракт ждет долгий ремонт.

На подъезде к Екатеринбургу по трассе М5 «Урал» изменится схема движения. На участке с 183 по 186 километр (возле села Патруши) отремонтируют полосу движения. Объехать ремонтный участок можно будет через Арамильский тракт, сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора». Для движения оставят по две полосы в каждую сторону. Водителям придется соблюдать скоростной режим.

Рабочие должны обновить верхний слой, восстановить ограждения и остановку возле коллективных садов, проложить тротуар и построить две разворотные петли. Ремонт продлится с 9 апреля по 30 сентября. Сообщит о нештатной ситуации можно диспетчеру по номеру 8-800-200-63-06. Участок, где развернутся работы, отмечен на карте:

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Фото: «Уралуправтодор»

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , трасса , Уралуправтодор, ремонт дорог
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