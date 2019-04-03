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, можно ли снизить плату за вывоз мусора. Позже эксперты , чем раньше: снижение может дойти до 30%. Правда , когда жители региона почувствуют смягчительные меры — пока неизвестно. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручал правительству области разобратьсяможно ли снизить плату за вывоз мусора. Позже эксперты решили , что свердловчанам придется платить за вывоз мусора существенно меньшечем раньше: снижение может дойти до 30%. Правдакогда жители региона почувствуют смягчительные меры — пока неизвестно.

Мусорный операторСпецавтобаза» добивается повышения тарифов на вывоз отходов. Предприятие судится со свердловской РЭК.Административный истец оспаривает тарифы на вывоз ТКО», — рассказали в Свердловском областном суде.В пресс-службеСпецавтобазы» ЕТВ объясниличто при установлении тарифа в декабре 2018 года РЭК не учел часть расходовкоторые понес мусорный оператор в рамках национального проектаЭкология». Если иск удовлетворяттариф вырастет всего на 20 копеек в месяц.