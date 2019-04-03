«Спецавтобаза» хочет повысить тарифы на вывоз мусора
16:21, 03 Апрель 2019
Предприятие судится со свердловским РЭКом.
Мусорный оператор «Спецавтобаза» добивается повышения тарифов на вывоз отходов. Предприятие судится со свердловской РЭК. «Административный истец оспаривает тарифы на вывоз ТКО», — рассказали в Свердловском областном суде.
В пресс-службе «Спецавтобазы» ЕТВ объяснили, что при установлении тарифа в декабре 2018 года РЭК не учел часть расходов, которые понес мусорный оператор в рамках национального проекта «Экология». Если иск удовлетворят, тариф вырастет всего на 20 копеек в месяц.
В пресс-службе «Спецавтобазы» ЕТВ объяснили, что при установлении тарифа в декабре 2018 года РЭК не учел часть расходов, которые понес мусорный оператор в рамках национального проекта «Экология». Если иск удовлетворят, тариф вырастет всего на 20 копеек в месяц.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручал правительству области разобраться, можно ли снизить плату за вывоз мусора. Позже эксперты решили, что свердловчанам придется платить за вывоз мусора существенно меньше, чем раньше: снижение может дойти до 30%. Правда, когда жители региона почувствуют смягчительные меры — пока неизвестно.
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