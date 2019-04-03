Советы прокуратуры для екатеринбуржцев, на которых «сошел» лед 

Кроме пенсионерки Надежды Безродновой в Екатеринбурге в начале марта ушибся девятилетний мальчик. Он возвращался домой с тренировки по карате. Льдина настигла его возле дома на Данилы Зверева, 16. Еще один ребенок чудом не пострадал на Донбасской, 22. Коляска с девочкой опрокинулась на бок, но малышка осталась в порядке. Мама ребенка получила ушибы и ссадины. Другая история с коляской произошла около здания на Куйбышева, 48Г. Еще около дома на Ленина, 5/1 черепно-мозговую травму получила женщина-дворник. А два дня назад от очередной глыбы пострадала беременная женщина. Прокуратура решила побеседовать с мэрией и УК по поводу некачественной уборки снега. Все опасные случаи есть на карте.