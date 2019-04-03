Советы прокуратуры для екатеринбуржцев, на которых «сошел» лед
С наступлением весны от схода льда с крыш пострадали уже девять жителей Екатеринбурга. Этот травмоопасный марафон открыла бабушка, которая проходила мимо здания администрации Екатеринбурга. Женщина получила серьезный ушиб лица и груди. Наблюдаться у врача ей предстоит в течение трех месяцев. В качестве извинений представители мэрии предложили ей путевку в санаторий на Эльмаше. Сотрудники прокуратуры Октябрьского района Екатеринбурга подготовили для читателей ЕТВ инструкцию о том, что нужно делать, если на вас сошел лед.
- Если вы не пострадали, то сохраните все улики с помощью фото или видео. Нужно, чтобы была видна вся картина: осколки льда, номер дома и улицы.
- Идите в ближайшее отделение прокуратуры (можно воспользоваться и интернет-приемной) и в департамент жилищного надзора на Малышева, 101.
- Если глыба льда все же покалечила вас, то вызывайте скорую и полицию. Управляющая компания может сказать, что лед был не на крыше, а на балконе, поэтому вам нужны свидетели.
- После этого можно обратиться в управляющую компанию с требованием возместить моральный вред. Если откажутся — иск в суд. ТСЖ может получить штраф до 50 тысяч рублей, управляющая компания — до 300 тысяч.
- Если травмы очень серьезные, то вы можете засадить негодяев. Виновный может сесть на срок до одного года, уточнили в прокуратуре Октябрьского района Екатеринбурга.
Кроме пенсионерки Надежды Безродновой в Екатеринбурге в начале марта ушибся девятилетний мальчик. Он возвращался домой с тренировки по карате. Льдина настигла его возле дома на Данилы Зверева, 16. Еще один ребенок чудом не пострадал на Донбасской, 22. Коляска с девочкой опрокинулась на бок, но малышка осталась в порядке. Мама ребенка получила ушибы и ссадины. Другая история с коляской произошла около здания на Куйбышева, 48Г. Еще около дома на Ленина, 5/1 черепно-мозговую травму получила женщина-дворник. А два дня назад от очередной глыбы пострадала беременная женщина. Прокуратура решила побеседовать с мэрией и УК по поводу некачественной уборки снега. Все опасные случаи есть на карте.
Иллюстрация: ЕТВ