Павел Дацюк репостнул храм святой Екатерины
14:04, 03 Апрель 2019
Легендарный хоккеист считает, что объект нужен родному городу.
Воспитанник екатеринбургской спортшколы «Юность» и нападающий питерского СКА на своей странице в Instagram выступил в поддержку храма святой Екатерины. «Поддерживаю» — лаконично написал чемпион мира и Олимпийских игр.
Строительство храма святой Екатерины в Екатеринбурге уже поддержали актеры Сергей Безруков и Михаил Галустян, музыканты Владимир Шахрин Вячеслав Бутусов, шоумен «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников, шансонье Александр Новиков. Храм должен появиться в сквере у театра драмы к 2023 году и стать подарком городу от Фонда святой Екатерины на 300-летие.
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