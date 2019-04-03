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Павел Дацюк репостнул храм святой Екатерины

14:04, 03 Апрель 2019
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Легендарный хоккеист считает, что объект нужен родному городу.

Воспитанник екатеринбургской спортшколы «Юность» и нападающий питерского СКА на своей странице в Instagram выступил в поддержку храма святой Екатерины. «Поддерживаю» — лаконично написал чемпион мира и Олимпийских игр.

Строительство храма святой Екатерины в Екатеринбурге уже поддержали актеры Сергей Безруков и Михаил Галустян, музыканты Владимир Шахрин Вячеслав Бутусов, шоумен «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников, шансонье Александр Новиков. Храм должен появиться в сквере у театра драмы к 2023 году и стать подарком городу от Фонда святой Екатерины на 300-летие.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, Екатеринбург, строительство, храм Святой Екатерины, Павел Дацюк
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