Мэрия Екатеринбурга закупит автомобили бизнес-класса за 18 миллионов

Мэрия Екатеринбурга закупит десять автомобилей класса «Евро 5» за 18 миллионов рублей. Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок. Администрация написала, какие характеристики машин интересуют ее. Так, автомобили должны быть без пробега, не старше 2018 года, иметь передний привод и серебристый металлический цвет. Тип кузова — седан, коробка передач — автоматическая (не менее шести передач).

Кроме того, заказчик рассматривает исключительно бензиновый четырехцилиндровый двигатель мощностью 181 лошадиная сила, независимую подвеску со стабилизатором поперечной устойчивости и максимальную скорость четырехколесных друзей не менее чем в 210 километров в час. В комплектность автомобилей должны входить обогрев сидений, двухфазный климат-контроль, датчик дождя, омыватели фар, система вызова экстренных служб «Эра Глонас» и другое.

Администрация не поленилась указать точные размеры предполагаемых машин. Под характеристики больше всего подходит модель Toyota Camry. Подать заявки на поставку автомобилей можно до 06:00 18 апреля. Аукцион пройдет 22 апреля.