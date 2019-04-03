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Медведев выделил 450 миллионов на дороги Среднего Урала

12:09, 03 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Всего на российскую дорожную сеть потратят 66 миллиардов рублей. Деньги получат 28 субъектов.

Российское Правительство выделило 66 миллиардов рублей 28 субъектам на ремонт и строительство дорог в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». Часть лакомого пирога досталась и Свердловской области. Согласно документу, который подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, Средний Урал получит 450 миллионов рублей в 2019 году.

К 2024 году долю региональных дорог, соответствующих нормативам, планируют увеличить до 50,9%, долю качественной сети городских агломераций до 85%. ЕТВ писал, какие свердловские трассы приведут в порядок в ближайший год. В список вошли 16 улиц Екатеринбурга, 21 улица Нижнего Тагила и другие региональные объекты обоих агломераций. Кроме того, мы составляли карту ремонта екатеринбургских дорог на 2019 год. Всего на ней 53 участка.

Ранее ЕТВ рассказывал, что регион получит два миллиарда рублей из федерального бюджета в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, бюджет, деньги, правительство РФ, Свердловская область , ремонт дорог, Дороги, Екатеринбург
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