Мединский решил дать 300 миллионов на ремонт цирка в Екатеринбурге

Министерство культуры РФ выделит 300 миллионов рублей на капитальный ремонт екатеринбургского цирка. Это только половина необходимой суммы. Вторую часть оплатят из бюджета Свердловской области, сообщили в департаменте информполитики региона. Решение о софинансировании принял министр культуры РФ Владимир Мединский во время встречи с директором Росгосцирка Сергем Беляковыма. Они решили, что екатеринбургский цирк один из лучших в России.

В 2018 году из бюджета Свердловской области выделили 97,7 миллиона рублей на капитальный ремонт екатеринбургского цирка. На эти деньги восстановили знаменитый купол, который стал визитной карточкой города, утеплили окна, отреставрировать барельефы и покрыли стены керамогранитной плиткой.