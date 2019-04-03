Мединский решил дать 300 миллионов на ремонт цирка в Екатеринбурге
10:23, 03 Апрель 2019
Минкульт оплатит только половину реконструкции.
Министерство культуры РФ выделит 300 миллионов рублей на капитальный ремонт екатеринбургского цирка. Это только половина необходимой суммы. Вторую часть оплатят из бюджета Свердловской области, сообщили в департаменте информполитики региона. Решение о софинансировании принял министр культуры РФ Владимир Мединский во время встречи с директором Росгосцирка Сергем Беляковыма. Они решили, что екатеринбургский цирк один из лучших в России.
В 2018 году из бюджета Свердловской области выделили 97,7 миллиона рублей на капитальный ремонт екатеринбургского цирка. На эти деньги восстановили знаменитый купол, который стал визитной карточкой города, утеплили окна, отреставрировать барельефы и покрыли стены керамогранитной плиткой.
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В конце прошлого года екатеринбургский цирк чуть не закрыли из-за нарушения требований пожарной безопасности. После этого Росцирк ликвидировал должность директора — художественного руководителя, которую 25 лет занимал Анатолий Марчевский. Отверженный руководитель считает, что его увольнение — это избавление от неугодных. Его правами сейчас занимаются юристы. 10 декабря Марчевский попытался вернуться на работу, но не нашел в цирке своего кабинета и сейфа. После этого он отказался от борьбы за свой пост.
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