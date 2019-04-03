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Куйвашев назвал свердловчан, которые войдут в оргкомитет Универсиады

11:59, 03 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Представлять Екатеринбург будут и городские, и региональные чиновники.
Губернатор Евгений Куйвашев сформировал региональный оргкомитет Универсиады-2023. В него вошли мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, вице-губернатор Алексей Орлов, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, министр спорта Свердловской области Леонид Раппопорт и другие — всего 34 человека.

В июне оргкомитет представит заявочную книгу Екатеринбурга Международной федерации студенческого спорта, а 2 июля она объявит город, который примет Универсиаду-2023, сообщили ЕТВ в департаменте информационной политики Свердловской области.

До Екатеринбурга Универсиаду принимали Казань и Красноярск.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, оргкомитет, Универсиада, Екатеринбург, Евгений Куйвашев, Александр Высокинский
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