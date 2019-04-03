Куйвашев назвал свердловчан, которые войдут в оргкомитет Универсиады
11:59, 03 Апрель 2019
Представлять Екатеринбург будут и городские, и региональные чиновники.
Губернатор Евгений Куйвашев сформировал региональный оргкомитет Универсиады-2023. В него вошли мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, вице-губернатор Алексей Орлов, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, министр спорта Свердловской области Леонид Раппопорт и другие — всего 34 человека.
В июне оргкомитет представит заявочную книгу Екатеринбурга Международной федерации студенческого спорта, а 2 июля она объявит город, который примет Универсиаду-2023, сообщили ЕТВ в департаменте информационной политики Свердловской области.
До Екатеринбурга Универсиаду принимали Казань и Красноярск.
В июне оргкомитет представит заявочную книгу Екатеринбурга Международной федерации студенческого спорта, а 2 июля она объявит город, который примет Универсиаду-2023, сообщили ЕТВ в департаменте информационной политики Свердловской области.
До Екатеринбурга Универсиаду принимали Казань и Красноярск.
Екатеринбург другими глазами: «Приехал в августе… и замерз»
ЕТВ поговорил с камерунским полузащитником «Урала» Петрусом Бумалем о расизме и других проблем
Новое и интересное
Полгода плохая погода
Городские истории
Как прошли первые шесть месяцев Александра Высокинского в должности мэра и почему прогрессивная общественность не прощает ему ошибок.
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
Сумма мнений Σ
О помощи людям с аутизмом в Екатеринбурге
Снег в розовом цвете
Зачем мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пугал чиновников, отвечающих за уборку снега, увольнением.