Куйвашев назвал свердловчан, которые войдут в оргкомитет Универсиады

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В июне оргкомитет представит заявочную книгу Екатеринбурга Международной федерации студенческого спорта , а 2 июля она объявит город , который примет Универсиаду-2023 , сообщили ЕТВ в департаменте информационной политики Свердловской области.



До Екатеринбурга Универсиаду принимали Казань и Красноярск.

Губернатор Евгений Куйвашев сформировал региональный оргкомитет Универсиады-2023. В него вошли мэр Екатеринбурга Александр Высокинскийвице-губернатор Алексей Орловректор УрФУ Виктор Кокшаровминистр спорта Свердловской области Леонид Раппопорт и другие — всего 34 человека.