Активисты и Levi’s расскажут екатеринбуржцам о домашнем насилии

Центр Nasiliu.net и Levi’s запустили социальный проект, посвященный борьбе с домашним насилием. Активисты организации и американский бренд одежды и обуви будут рассказывать россиянам о насилии с помощью плакатов. Некоторые из них уже есть на сайте Nasiliu.net.

Авторы социальной акции сделали 80 плакатов с инструкцией для девушек, которые попали в опасную ситуацию. Плакаты планируют разместить в барах и клубах российских городов, среди которых Екатеринбург, Москва, Питер, Новосибирск и Самара. У проекта есть свой хэштег #IShapeMyWorld. На фото вы можете посмотреть примеры плакатов.