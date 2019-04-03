Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Активисты и Levi’s расскажут екатеринбуржцам о домашнем насилии

11:23, 03 Апрель 2019
image.jpg
Фото: pixabay
Центр Nasiliu.net и американский бренд запустили совместный проект. Они разместят плакаты с инструкциями для девушек в барах и клубах российских городов.

Центр Nasiliu.net и Levi’s запустили социальный проект, посвященный борьбе с домашним насилием. Активисты организации и американский бренд одежды и обуви будут рассказывать россиянам о насилии с помощью плакатов. Некоторые из них уже есть на сайте Nasiliu.net.

Авторы социальной акции сделали 80 плакатов с инструкцией для девушек, которые попали в опасную ситуацию. Плакаты планируют разместить в барах и клубах российских городов, среди которых Екатеринбург, Москва, Питер, Новосибирск и Самара. У проекта есть свой хэштег #IShapeMyWorld. На фото вы можете посмотреть примеры плакатов.

Екатеринбург другими глазами: «Приехал в августе… и замерз»
ЕТВ поговорил с камерунским полузащитником «Урала» Петрусом Бумалем о расизме и других проблемах.

Ранее в одном из зарубежных ресторанов появилась памятка для женщин. Из нее следовало, что посетительница, которая не чувствует себя в безопасности со спутником, может обратиться к бармену и заказать коктейль. Этот коктейль — кодовое слово, которое спасет женщину от насилия. ЕТВ поговорил об инициативе иностранных коллег с рестораторами из Екатеринбурга. Что они думают о безопасных свиданиях, читайте здесь.

Мэрия Екатеринбурга создала новый совет по паркам
Решать судьбу зеленых зон будут в основном чиновники.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Активисты и Levi’s расскажут екатеринбуржцам о домашнем насилии»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, женщины, акция, плакат, насилие, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Общество
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
30 апреля в 12:30
С Елена Чекалова
Сумма мнений Σ
О помощи людям с аутизмом в Екатеринбурге
О помощи людям с аутизмом в Екатеринбурге
От Светланы Зенковой
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Общество
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Артисты готовы бойкотировать «лже-фестиваль клоунов в Екатеринбурге».