Активисты и Levi’s расскажут екатеринбуржцам о домашнем насилии
Центр Nasiliu.net и Levi’s запустили социальный проект, посвященный борьбе с домашним насилием. Активисты организации и американский бренд одежды и обуви будут рассказывать россиянам о насилии с помощью плакатов. Некоторые из них уже есть на сайте Nasiliu.net.
Авторы социальной акции сделали 80 плакатов с инструкцией для девушек, которые попали в опасную ситуацию. Плакаты планируют разместить в барах и клубах российских городов, среди которых Екатеринбург, Москва, Питер, Новосибирск и Самара. У проекта есть свой хэштег #IShapeMyWorld. На фото вы можете посмотреть примеры плакатов.
Ранее в одном из зарубежных ресторанов появилась памятка для женщин. Из нее следовало, что посетительница, которая не чувствует себя в безопасности со спутником, может обратиться к бармену и заказать коктейль. Этот коктейль — кодовое слово, которое спасет женщину от насилия. ЕТВ поговорил об инициативе иностранных коллег с рестораторами из Екатеринбурга. Что они думают о безопасных свиданиях, читайте здесь.